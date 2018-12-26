Дело участника акции на мосту Кадырова в Санкт-Петербурге прекращено

26 декабря 2018, 04:55

Прекращено административное дело в отношении 17-летнего координатора арт-группы "Весна", который в ноябре участвовал в вывешивании баннера "Принадлежит Ингушетии" на мосту Кадырова в Санкт-Петербурге.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября активисты арт-группы "Весна" развернули на мосту имени Ахмата Кадырова в Санкт-Петебурге баннер "Принадлежит Ингушетии". Они пояснили, что "отдали" Ингушетии мост взамен ингушских земель, переданных Чечне. 28 ноября силовики задержали 17-летнего координатора "Весны" в Санкт-Петербурге, однако через 2,5 часа отпустили, оформив в отношении него протокол об административном правонарушении.

Комиссия по делам несовершеннолетних Санкт-Петербурга прекратила дело в отношении 17-летнего координатора арт-группы "Весна", возбужденное по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения мероприятия) после акции на мосту Кадырова, пишет 25 декабря "ОВД-Инфо" со ссылкой на юриста "Команды 29" Максима Оленичева.

По словам самого молодого человека, комиссия не обнаружила состава правонарушения в его действиях. Сыграло свою роль и то, что полиция не задерживала участников акции и жалоб на них не поступало. Кроме того, по записям с камер видеонаблюдения было установлено, что молодые люди не мешали прохожим, сообщил юноша "Фонтанке".

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения о закреплении чечено-ингушской границы и приложения к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии административной границы, сделанный картографами, содержится в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".