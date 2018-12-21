Выходцы из республик Северного Кавказа рассказали подробности задержания в Москве

21 декабря 2018, 07:12

Более 100 выходцев из республик Северного Кавказа были задержаны силовиками в одном из московских общежитий, но после фотографирования и снятия отпечатков пальцев все отпущены, рассказали "Кавказскому узлу" жильцы общежития. По их словам, правоохранители вели себя грубо, а к некоторым жителям применяли физическую силу.

Как информировал "Кавказский узел", более 30 уроженцев Чечни и Ингушетии были задержаны силовиками рано утром 19 декабря в общежития по улице Алтуфьевская, 37, в Москве.

Всего были задержаны более 100 выходцев из республик Северного Кавказа, в том числе женщины, дети и люди преклонного возраста. В течение дня 19 декабря все отпущены. Люди были задержаны с раннего утра. Отпускать их начали только в 16 часов, а тех, кто указывал силовикам на противоправность действий, отпустили к 18 часам. Задержанным воду не давали, в туалет не пускали, рассказали 20 декабря опрошенные "Кавказским узлом" жители общежития по улице Алтуфьевская.

Операция силовиков в общежитии началась в 5.00, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" комендант общежития Арби Истамулов. "Мне как официальному лицу их старший сунул в нос удостоверение, я даже не успел прочитать, кто он и откуда. Всех жильцов повыгоняли из комнат. Женщины, дети полуодетые ничего не понимают, спрашивают меня, кто эти люди и что они делают. А мне и сказать нечего, сам не знаю", - рассказал он.

По его словам, он ходил за силовиками со связкой ключей, просил не выбивать двери. «Говорю, вот же ключи, открывайте нормально. Жилые помещения и так все уже открыты, когда они стали стучать. Так они начали выбивать двери подсобок, где краски, всякая малярная утварь, ведра... Все двери повыбивали, все нараспашку», - отметил Арби.

После этого силовики вывели жителей во двор общежития, где рассадили по нескольким автозакам и увезли, сообщил комендант. По его словам, такие операции силовиков в общежитии проводятся не первый раз, но раньше обходилось без выбитых дверей, содранного потолка и без тщательных обысков.

Задержанные рассказали о грубом обращении

По словам жильца общежития Эльмиры Хумиевой, еще было очень рано, когда раздался в дверь стук, сначала несильно, но потом кто-то стал бить кулаком по двери "так сильно, что вот-вот проломят дверь" с криком «Открывай, быстро!».

"Вскочили в чем были, открыли дверь, а в коридоре полно вооруженных людей. Кто они, откуда, какое звание – непонятно, все в одинаковой форме, все в масках, собаки. И этот, который барабанил в дверь, командует: "Быстро все в коридор!", - рассказала Хумиева "Кавказскому узлу".

По ее словам, в коридор буквально вытаскивали всех, мужчин ставили лицом к стенке, руки на стену, а ноги врозь, а к тем, кто стоял не так, применялась физическая сила. «Всех били: и пенсионера Майрбека Юсупова, и школьника И. ... Если кто в сторону посмотрит, то головой об стенку били. Одна из женщин, не помню кто, стала кричать, что И. еще ребенок, хоть и вытянулся ростом: «Дайте ему хоть одеться, он же совсем раздетый, его трясет от холода, а вы его бьете!» Замешкался выйти вовремя из комнаты житель Нальчика Вячеслав Тезатов, за нерасторопность его пару раз ударили по лицу и «воспитали» электрошокером", - отметила она.

По рассказам жильцов общежития, силовики приказали всем одеться, взять с собой только паспорта и покинуть помещение. «Хотели даже, чтобы мы и сына забрали с собой. А он после ДТП, его сбила машина, он парализован, мы его в Москву привезли, чтобы госпитализировать. «Ничего с ним не случится, забирайте с собой!». Потом один из них посмотрел сына, видит, что мальчик действительно парализован, и говорит: "Не трогайте его, пусть с ним мать остается", - рассказал отец ребенка Рустам Пашаев "Кавказскому узлу".

По словам жительницы общежития Малики Джахаевой, жильцов общежития, и молодых, и в возрасте, затолкали в автозаки. Только в один автозак, отметила она, впихнули более 40 человек.

«Увезли всех, остались только две мамаши, одна с дошколятами, и мама Пашаева с сыном. А нас, как преступников, в зарешеченной машине повезли... Зачем, не говорят, как долго мы там пробудем, тоже не говорят. Нам не позволили взять ни денег, ни лекарства, ведь среди нас были пожилые люди, "хроники". Сесть невозможно, стояли впритык друг к другу», - рассказала Малика "Кавказскому узлу".

По словам Луизы Джахаевой, по прибытии на место задержанных жителей общежития еще более двух часов продержали в холодном автозаке на улице.

"Нас оставили в машине ждать, когда начнется рабочий день. Зима, мороз хоть и не 20 градусов, но машина стала превращаться в холодильник, тем более, что мы одевались в спешке, не думая, что придется два часа коротать в железном автозаке. Через 20 минут стало конкретно холодно. И погреться, попрыгать невозможно, тесно. Сидели в этом «пыточном» автозаке два с лишним часа. По часам видим, что начался рабочий день, а мы все еще за решёткой. Тогда Рустам Пашаев стал бить ногой по двери, чтобы наконец-то обратили на нас внимание. Наконец, подошел один из силовиков, заглянул во внутрь, его аж передернуло: "Ну и холодно у вас здесь". И сказал, что мы будем выходить не все сразу, а по пять человек", - вспоминает Луиза.

В автозаке стало плохо Таисе Пашаевой, сообщила Джахаева "Кавказскому узлу". "Она недавно была прооперирована, у нее онкозаболевание. Видно, не пришла в себя еще после операции. Побледнела и стала сползать, если бы мы не стояли так тесно, то Таиса свалилась бы на пол. Попросили нашего охранника, чтобы вызвал скорую помощь. Неотложна приехала быстро, узнав, по какому поводу была прооперировала, сделал ей... [укол]", - отметила Луиза.

Силовики задерживали только кавказцев

Жильцы общежития приехали в Москву либо на работу, либо лечиться, рассказал "Кавказскому узлу" дагестанец Керим Патахов. "Мы ничего противоправного не сделали, живем в общаге... Все мы – граждане России. И нас заставляют "откатывать" пальцы, как каких-то отъявленных убийц-маньяков фотографируют в профиль, в анфас, в полный рост с табличкой. И при этом никто нас не информирует, зачем все это с нами делают, с какой целью. Забрали только кавказцев: чеченцев, ингушей, дагестанцев, кабардинцев. А ведь в этом общежитии живут представители других национальностей, но выбрали только нас", - рассказал он.

По его словам, когда он заявил силовику о противоправности действий в отношении задержанных, в ответ получил совет "уезжать к себе в Дагестан и там права качать".

Водитель автобуса Майрбек Юсупов, которому до пенсии осталось два года, рассказал "Кавказскому узлу", что вернулся после работы в общежитие поздно, не успел отдохнуть, как его затолкали в холодный автозак, в котором он простоял два с лишним часа. По его словам, в машине ему стало плохо с сердцем, повысилось давление, но силовик, который охранял задержанных, отказался выпустить его.

Пенсионерка Тамара Хумиева отметила, что когда скомандовали всем покинуть общежитие, она попросила разрешение вернуться в комнату за лекарством, но получила отказ. «Я же не думала, что нас задержат надолго. Где-то в полдень чувствую, что сохнут губы, в глазах мушки, пот холодный выступил. Ну все, думаю, приехала. Проходит... [силовик], прошу его воды или что-нибудь сладкого, сахар повысился у меня. «Ваши проблемы», - сказал и прошел мимо. Кто-то из наших, из общежития, нашел в кармане какой-то леденец. Значит, думаю, еще не пришло мое время», - рассказала Тамара "Кавказскому узлу".

По словам Руслана Кажаева, месяц назад жителей общежития уже задерживали силовики. "Тоже отвозили и также на целый день. Правда, женщин в тот раз не задерживали", - сообщил он "Кавказскому узлу".

Сотрудник пресс-службы постоянного представительства Республики Ингушетия при Президенте России сказал "Кавказскому узлу", что в постпредство не поступала информация о ситуации в общежитии по Алтуфьевской улице.

Сотрудница постоянного представительства Чеченской Республики при Президенте России сообщила "Кавказскому узлу", что в постпредство по этому вопросу никто не звонил, поэтому о данном случае ничего неизвестно.

Сотрудник пресс-службы столичного ГУ МВД отказался давать комментарии по телефону относительно проведенной операции в общежитии по Алтуфьевской улице.