Михаил Анисенко (в центре) во время пикета общается с полицией. Фото Елены Гребенюк для "Кавказского узла"

18 декабря 2018, 18:20

Активист провел в Астрахани пикет против пенсионной реформы

Михаил Анисенко провел в Астрахани одиночный пикет с требованием отправить в отставку чиновников, причастных к повышению пенсионного возраста. Он также выступил за возвращение льгот ветеранам и обеспечение жильем жильцов ветхих и аварийных домов.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября Анисенко провел пикет с теми же требованиями у здания астраханской областной думы.

В декабре 2016 года астраханская облдума приняла закон "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области", подразумевающий частичное сокращение льгот примерно для 25 тысяч граждан. Заседание думы проходило на фоне акции протеста жителей, недовольных законопроектом.

Анисенко вышел на пикет у здания регионального парламента в восемь часов утра. В руках он держал плакаты с надписями: "Требуем вернуть льготы ветеранам, обеспечить жильем жителей аварийного фонда, ветхого жилья и погорельцев", "Россия - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь. Конституция, ст.7" и "Позор! Всех, кто приложил руку к повышению пенсионного возраста, в отставку! Конституция РФ, ст.3, ч.1", передает корреспондент "Кавказского узла".

В октябре в России был принят законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65, а для женщин - до 60 лет. Реформа вызвала массовые акции протеста, в том числе в Астрахани. Так, против повышения пенсионного возраста выступили участники митинга, прошедшего в Астрахани 15 декабря.

Активист пояснил, что специально пришел с утра, чтобы его смогли увидеть депутаты, идущие на заседание. По его словам, некоторые парламентарии подходили и спрашивали, есть ли разрешение на проведение акции. "Я отвечал, что проведение одиночного пикета не требует согласования", - рассказал Анисенко корреспонденту "Кавказского узла".

Прохожих было много, пикетчик воспринял их реакцию как положительную. "Останавливались, фотографировали. Негатива я не заметил", - сообщил Михаил Анисенко.

Мужчина простоял на пикете около полутора часов. Сотрудники правоохранительных органов записали его личные данные, после чего сели в машину неподалеку и еще около получаса сидели там, наблюдая, а потом уехали.

Сегодня на заседании астраханской облдумы был принят бюджет на 2019 год. Расходная часть бюджета оказалась на 1,381 миллиарда рублей больше доходной. Объем социально направленных программ в 2019 году составит 80,7% от общего объема расходов бюджета. При этом по рекомендациям депутатов увеличены суммы межбюджетных трансфертов, предназначенных на субсидии муниципалитетам, а также дотации на сбалансированность местных бюджетов, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте думы Астраханской области.
Примечание:

"Районка на Ставрополье отозвала тираж из-за статьи про пенсионную реформу", "Лидер ставропольского штаба Навального оштрафован на 150 тысяч", "Сторонник Навального отчислен из вуза после митинга в Ставрополе".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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