Власти Северной Осетии рассказали о планах трудоустройства рабочих "Электроцинка"

18 декабря 2018, 11:36

Новое предприятие "Заря Осетии" предложило Уральской горно-металлургической компании трудоустроить до 1,5 тысяч работников завода "Электроцинк", если их обеспечат заказами, рассказал глава Минпрома Северной Осетии Хайдарбек Бутов. Около 500 работников "Электроцинка" будут задействованы в консервации завода, отметил пресс-секретарь главы республики Таймураз Калицов.

Как писал "Кавказский узел", после пожара на заводе "Электроцинк" парламентарии Северной Осетии единогласно поддержали требование прекратить работу предприятия. 14 декабря глава республики Вячеслав Битаров объявил о завершении работы "Электроцинка". По словам Битарова, власти договорились с руководителем Уральской горно-металлургической компании, владеющей предприятием, о прекращении работы металлургического завода, но вместе с тем рассматривается возможность перепрофилировать производство.

Пожар в одном из цехов "Электроцинка" произошел в ночь на 21 октября. При тушении погиб сотрудник МЧС, еще двое пострадали. Работа завода была приостановлена, более 1500 сотрудников отправлены в простой. После остановки завода "Электроцинк" власти обязаны представить общественности проекты рекультивации загрязненных почв, ликвидации отходов предприятия и возможного перепрофилирование завода, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Новое предприятие по производству светотехнического оборудования "Заря Осетии" предложило Уральской горно-металлургической компании трудоустроить до 1,5 тысяч работников завода "Электроцинк", заявил сегодня министр промышленности и транспорта Северной Осетии Хайдарбек Бутов.

"Волжский завод "Луч" является инвестором в нашу республику, они создали предприятие "Заря Осетии"... Холдинг УГМК - это примерно 40-50 предприятий, для которых они закупают светотехнические приборы. Светотехнический завод предложил обеспечить всю потребность УГМК в светотехнике, забрать все заказы в обмен на то, чтобы трудоустроить этих людей. Примерно 1,5 тысячи человек они могли бы к себе забрать", - пояснил министр промышленности и транспорта Северной Осетии.

Он также подчеркнул, что с таким предложением представители нового предприятия вышли на УГМК по просьбе властей республики. "Предприятие зарегистрировано 7 ноября, сейчас идет набор персонала, формируются объемы заказов, ремонт помещений и завоз оборудования. С января они начинают свою деятельность на территории республики", - цитирует Бутова ТАСС.

При этом, по данным издания, ранее, 17 декабря, пресс-секретарь главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Таймураз Калицов заявил, что процесс консервации завода "Электроцинк" планируется завершить до 1 апреля 2019 года и к техническим работам будут привлечены около 500 работников предприятия. "Разработан план мероприятий по постановке завода на консервацию. В себя процесс консервации включает выгрузку той продукции, которая была на заводе до пожара. Из-за консервации ее необходимо оттуда удалить. Оборудование должно быть полностью очищено от сырья и от готовой продукции, и завод будет законсервирован. По данным, которые есть у нас, не менее 500 сотрудников будут задействованы в консервации завода", - рассказал Калицов.

Согласно сообщению от 14 декабря, размещенному на сайте "Электроцинка", "в ближайшее время предприятие намерено завершить отгрузку сырья и незавершенной продукции, после чего начнется подготовка к консервации". "Вопросы занятости персонала, а также деятельность объектов социальной сферы находятся в стадии рассмотрения", - подчеркивается в сообщении.

"Это, конечно, победа - в первую очередь активистов, тех, кто годами каждое пятое число выходил на пикеты и поддерживал эту проблему на повестке", - написал блогер "Кавказского узла" Алан Цхурбаев в своем посте "несколько вопросов по закрытию Электроцинка...". При этом блогер задался вопросом, что будет "с клинкером и горами отвалов в черте города, которые не менее ядовиты".

Глава Северной Осетии обсудил с инвесторами переработку клинкера

Власти намерены решить проблемы "лежалого" клинкера на заводе "Электроцинк" при содействии федерального центра и профильных организаций, заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

"В республике ведётся работа по привлечению инвестиций, и мы готовы оказать любое содействие тем, кто намерен внедрять передовые технологии и использовать научные достижения ради экологической безопасности, - подчеркнул он.

Вячеслав Битаров встретился с генеральным директором компании "Казтехноген" Игорем Абакумовым, членами правления компании и экспертами, чтобы обсудить, как будет решена проблема клинкера. Компания занимается переработкой и консервацией различных отходов, в то время как УГМК осуществляет научно-техническое сопровождение, отмечается в сообщении от 14 декабря, размещенном на сайте главы Северной Осетии.

"Говоря о своих ближайших планах работы в республике, деловые партнеры сообщили о том, что на первоначальном этапе им необходимо провести отбор проб фактических образцов. Результаты последующих лабораторных исследований станут отправной точкой для разработки экологического раздела проекта по обращению с отходами высокого класса опасности", - подчеркивается в сообщении.

ОАО "Электроцинк" с 2003 года входит в состав Уральской горно-металлургической компании. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о заводе "Электроцинк". Новости о протестах против предприятия "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Борьба с "Электроцинком".