Активисты назвали задачи властей в связи с остановкой "Электроцинка"

15 декабря 2018, 02:49

После остановки завода «Электроцинк» во Владикавказе власти обязаны представить общественности проекты рекультивации загрязненных почв, ликвидации отходов предприятия и возможного перепрофилирование завода, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Как писал "Кавказский узел", после пожара на заводе "Электроцинк" парламентарии Северной Осетии единогласно поддержали требование прекратить работу предприятия. 14 декабря глава республики Вячеслав Битаров объявил о завершении работы "Электроцинка". По словам Битарова, власти договорились с руководителем холдинга, владеющего предприятием, о прекращении работы металлургического завода, но вместе с тем рассматривается возможность перепрофилировать производство.

Пожар в одном из цехов "Электроцинка" произошел в ночь на 21 октября. При тушении погиб сотрудник МЧС, еще двое пострадали. Работа завода приостановлена, более 1500 сотрудников завода были отправлены в простой. 16 ноября около 50 жителей Владикавказа вышли на пикет с требованием полностью закрыть "Электроцинк". Участники акции назвали работу предприятия опасной для здоровья местных жителей.

Противники работы "Электроцинка" с воодушевлением восприняли заявление главы Северной Осетии о прекращении деятельности предприятия. Остановка цинкового производства - только первый шаг к оздоровлению экологии республики, за ним должна последовать серьезная работа, указали опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» активисты.

Даже на расстоянии 20-30 километров от таких предприятий почва уже бывает загрязнена, а с нею и вся растительность, в том числе овощи и зелень

Заявление об остановке "Электроцинка" - "главная новость многих десятилетий", заявил активист Ацамаз Хадиков, который более десяти лет проводил акции с требованием закрыть предприятие. Хадиков лично присутствовал на заседании комиссии по вопросам дальнейшей деятельности ОАО «Электроцинк» 14 декабря, где Вячеслав Битаров объявил о завершении работы металлургического завода.

«Я много лет говорил об этом, и если бы это было сделано сразу, если бы мне верили, мы бы уберегли, возможно, [множество] жизней. Мы рады тому, что случилось, это значимый положительный шаг, но еще предстоит огромная работа по рекультивации почв и русел рек, диагностики состояния здоровья людей. Даже на расстоянии 20-30 километров от таких предприятий почва уже бывает загрязнена, а с нею и вся растительность, в том числе овощи и зелень», - сказал Хадиков корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Хадиков настороженно относится к перспективам перепрофилирования завода. «Тут должен стоять вопрос о демонтаже всех зданий. Я знаю, что по закону для утилизации таких сооружений нужны проекты. Сегодня говорили о том, что в структуре УГМК есть подразделения, которые занимаются не токсичными видами деятельности», - сказал он.

Новость о закрытии "Электроцинка" - эпохальное событие для Владикавказа и всей Северной Осетии, но остается вопрос, на каких условиях достигнуто это соглашение, указал блогер "Кавказского узла" Алан Цхурбаев. "А как же все эти разговоры о том, что такое мощное производство закрыть невозможно, что там гигантские деньги? более чем вековая история завода окончена? удивительно... нет, это конечно эпохальное событие для Осетии, без преувеличения, это не может не радовать, но все же один вопрос - на каких условиях в действительности достигнута договоренность о закрытии?", - задал вопрос Цхурбаев в своем посте.

Участник пикетов против "Электроцинка" Герман Ревазов, который также присутствовал на заседании комиссии в правительстве, также заявил о необходимости масштабной работы по оздоровлению окружающей среды.

Нужна рекультивация городской территории, трехкилометровой зоны вокруг завода и территории самого завода. Речь идет об отходах 1-2 класса опасности, их однозначно нужно вывозить

По словам активиста, теперь необходимо составить проекты по рекультивации клинкера, демонтажу завода и санации территории под «Электроцинком». «Нужна рекультивация городской территории, трехкилометровой зоны вокруг завода и территории самого завода. Сейчас вопрос заключается в том, кто подготовит проектно-сметную документацию, кто является подрядчиком выполнения этих работ и какие установлены сроки. Это очень важно, потому что я слышал об идее разровнять клинкер и устроить над ним глиняный замок высотой 30-50 см. Но специалисты, в частности Ольга Менчинская, говорят, что подобное консервирование приемлемо только для свалки бытовых отходов. В данном случае речь идет об отходах 1-2 класса опасности и их однозначно нужно вывозить. Без федерального центра этот вопрос не решить, для этого нужны огромные деньги», - заявил Ревазов корреспонденту "Кавказского узла".

По информации Битарова, есть перспектива организовать на площадке "Электроцинка" машиностроительное предприятие, поскольку машиностроение - одно из направлений УГМК. Машиностроение не является вредным производством, но необходимо изучить проект перепрофилирования, подчеркнул активист.

«Мы не собираемся вслепую положиться на холдинг: пусть они предложат варианты, а республика рассмотрит. Это важно с позиции экологической безопасности, все должны быть прозрачно», - сказал Герман Ревазов.

Процесс перепрофилирования тоже должен происходить поэтапно: сначала производится консервация завода, затем его демонтаж и рекультивация территории, и лишь после рекультивации возможно организовать на площадке "Электроцинка" безвредное производство, заключил активист.

Вячеслав Битаров подтвердил, что УГМК сворачивает социальные проекты в республике — санаторий «Сосновая роща», база отдыха «Металлург», детский оздоровительный лагерь «Металлург». Вопрос ликвидации клинкера, который находится на территории города, будет решаться, по его словам, с федеральным центром, а избавляться от отходов, скопившихся непосредственно на площадках завода, будет сам «Электроцинк», указывает издание "Градус Осетии" в публикации от 14 декабря.

Активный противник завода «Электроцинк» Руслан Лалиев поддерживает перепрофилирование предприятия, отмечая, что оно потребует больших вложений.

«Там произошел пожар, нужно заново все отстраивать, приводить в соответствие с техникой безопасности. Если завод перепрофилируют, то в каком направлении? Например, машиностроение: на металлургическом предприятии не занимаются этим, цеха не предусмотрены для этого. Для перепрофилирования нужно полностью перестраивать завод, а это огромные деньги», - заявил Лалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Вариантом решения проблемы может быть демонтаж завода, полная рекультивация почвы и перенос на место "Электроцинка" рынков "Привоз" и "Центральный", считает активист. По словам Лалиева, такое решение позволит разгрузить центр города.

Соорганизатор пикета против "Электроцинка" 16 ноября Индира Габолаева назвала остановку цинкового производства победой активистов.

«Нашей главной задачей была [остановка завода], чтобы он не наносил вред жителям Владикавказа. Если на нем будет безобидное, безвредное производство, - пожалуйста, но насколько можно верить этим обещаниям? Насколько безвредно будет то, во что завод перепрофилируют? Хотелось бы это знать, прежде чем комментировать, но все равно это победа. Я бы хотела, чтобы на этом месте организовали высокотехнологичное производство», сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

"Это, конечно, победа - в первую очередь активистов, тех, кто годами каждое пятое число выходил на пикеты и поддерживал эту проблему на повестке", - написал блогер "Кавказского узла" Алан Цхурбаев в своем посте "несколько вопросов по закрытию Электроцинка...". Вопросы, возникшие в связи с заявлением о закрытии завода, касаются будущего этого предприятия и его опасных отходов.

Сообщение об остановке "Электроцинка" - безусловно хорошая новость, но активистам и жителям Владикавказа нужна конкретная информация о дальнейших шагах, заявила местная жительница, противница цинкового производства Мадина Джуссоева.

Нужно знать, что будет с клинкером, с загаженной почвой, с их обязательствами, которые они не выполняли столько лет

«Нужно знать, что будет с клинкером, с загаженной почвой, с их обязательствами, которые они не выполняли столько лет, судебными тяжбами и прочим. Есть информация, что клинкер закроют глиняным саркофагом, но для отходов 1-го и 2-го класса опасности это не подходит. Нужно консультироваться с ответственными и неангажированными специалистами, учеными. Вопросы есть и праздновать победу рано, но надежда на благополучный исход дела для народа Северной Осетии есть. Будем наблюдать за процессом закрытия до того момента, когда можно будет вдохнуть полной грудью свежий воздух»- сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Владикавказа Залина Кесаева, участвовавшая в пикетах против работы "Электроцинка", удовлетворена таким итогом борьбы активистов.

«Я, конечно, рада, по крайнее мере, дышать теперь будет действительно легче. Основной вопрос - отходы, которые находятся на территории города. Они не менее опасны, чем само производство: с ветром и осадками они разносятся и попадают в почву и воду, отравляют окружающую среду», - сказала Кесаева корреспонденту "Кавказского узла".

Полная остановка завода "Электроцинк" во Владикавказе ставит перед властями республики вопросы трудоустройства почти 1,8 тысяч сотрудников предприятия, компенсации выпадающих доходов бюджета и утилизации отходов предприятия, указывает со ссылкой на депутатов Госдумы от Северной Осетии и республиканского парламента ТАСС.

«Электроцинк» подтвердил факт соглашения о закрытии производства. Вопрос о перепрофилировании производства на "Электроцинке" пока остается открытым, конкретные варианты решения в этом направлении пока не приняты, сообщили 14 декабря корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе ОАО «Электроцинк».

Подробности соглашения, предполагающего остановку работы предприятия, представители "Электроцинка" раскрыть не смогли, поскольку оно заключалось властями Северной Осетии напрямую с холдингом УГМК.

ОАО "Электроцинк" с 2003 года входит в состав Уральской горно-металлургической компании. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о заводе "Электроцинк". Новости о протестах против предприятия "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Борьба с "Электроцинком".