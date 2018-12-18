18 декабря 2018, 10:38

Инвалид-колясочник освобожден из-под стражи в Краснодаре

Суд в Краснодаре 17 декабря признал инвалида Александра Кибу виновным в хранении наркотиков и приговорил к восьми месяцам лишения свободы, но засчитал срок пребывания в СИЗО и постановил освободить осужденного.

Как писал "Кавказский узел", инвалид-колясочник Александр Киба, обвиненный в незаконном хранении марихуаны, с марта находился в камере СИЗО, рассчитанной на 22 человека и не оборудованной приспособлениями для инвалидов, там за ним ухаживали сокамерники. Киба обратился в "Комитет против пыток" с жалобой на условия содержания в СИЗО, после чего краснодарское отделение "Комитета против пыток" обратилось в прокуратуру.

В Калининский райсуд Краснодара, который рассматривает дело Кибы, обвиняемого доставляют в машине скорой помощи, так как он является инвалидом первой группы, часть его тела парализована после инсульта, рассказала адвокат Татьяна Третьяк.

Суд признал Александра Кибу виновным и приговорил его к восьми месяцам лишения свободы, после чего освободил, засчитав отбытый в СИЗО срок с марта по декабрь, сообщил 17 декабря "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Татьяну Третьяк, работавшую с Кибой по поручению "Комитета против пыток".

По словам адвоката Юрия Акулова, Киба был освобожден из-под стражи в зале суда, сообщила 17 декабря "Медиазона".

Заседание по делу Кибы, обвиненного по ч.2 ст.228 УК РФ, состоялось 17 декабря, следует из карточки дела, размещенной на сайте Калининского райсуда Краснодара.

Отметим, что суд назначил Александру Кибе срок наказания ниже предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), которая предполагает от трех до 10 лет лишения свободы.

Примечание:

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