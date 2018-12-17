На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Staff

17 декабря 2018, 19:27

JAMnews: азербайджанское общество агрессивно отреагировало на критику национального героя

Азербайджанскую студентку на родине назвали предательницей после того, как она усомнилась в подвиге погибшего в Нагорном Карабахе Мубариза Ибрагимова. Разгоревшийся в соцсети скандал подхватили пресса и политики, сообщило сегодня издание JAMnews.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский военнослужащий Мубариз Ибрагимов погиб в ходе столкновения на границе Нагорного Карабаха и Азербайджана в ночь на 19 июня 2010 года. В ходе вооруженного инцидента карабахская сторона потеряла четырех военных. Стороны возложили ответственность за боестолкновение друг на друга. Тело Ибрагимова было передано азербайджанской стороне в результате обмена погибшими 6 ноября 2010 года. Посмертно он был удостоен звания "Национальный герой Азербайджана".

Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Обстоятельства гибели Мубариза Ибрагимова, который служил в азербайджанской армии по контракту, до сих пор не раскрыты. Согласно азербайджанской версии, Ибрагимов погиб в ходе боя, отражая нападение армянской стороны. Согласно армянской версии, он пересек линию фронта и устроил диверсию, в результате которой погибли армянские солдаты.

В подвиге Ибрагимова усомнилась азербайджанская студентка факультета психологии Нармин Шахмарзаде, после чего в азербайджанском обществе разгорелся скандал, говорится в опубликованной сегодня статье "Высказывание азербайджанской студентки в адрес национального героя вызвало в обществе волну агрессии" на сайте издания JAMnews.

Нармин Шахмарзаде написала свои рассуждения в статусе на своей странице в Facebook. "…Но, если ты убиваешь кого-то вне боя, вне опасности потерять родину, близких или свою жизнь, то, с моей точки зрения, это жестокость. Быть может, убитый им армянин родился уже после всех этих процессов, ни на йоту ни в чем не был виновен, а находясь на фронте, испытывал страх и считал дни до возвращения домой. Быть может, ложась спать, он думал о том, что прошел еще один день из оставшихся до его воссоединения с семьей. Но кто-то убил его, обвинив в том, что он не совершал", - приводит издание слова из статуса студентки.

Девушка не исключает, что в отношении Мубариза Ибрагимова могло быть возбуждено дело о военном преступлении, если бы он остался жив и вернулся назад. "Потому что он перешел границу [линию фронта, – прим. "Кавказского узла"] без приказа. На самом деле человек, которого мы называем героем, поставил под угрозу государственную политику", - высказала свое мнение студентка.

После этого статуса против нее началась травля в соцсетях. Патриотически настроенные жители Азербайджана сочли, что студентка оскорбила память национального героя, резко критиковали ее за это, ругали матом, называли предательницей, открывали от ее имени фальшивые аккаунты, а кто-то даже пытался собрать единомышленников для физической расправы, отмечается в статье, где приводятся "несколько наиболее цензурных" высказываний по поводу рассуждений Нармин Шахмарзаде.

"После такого ее нельзя называть азербайджанкой!" - написал один из пользователей соцсетей. "Азербайджан находится в состоянии войны, и все, кто пожертвовал жизнью ради своей страны – герои. И их нельзя назвать мертвыми! А вот Нармин эта после таких слов морально мертва", - заявил другой азербайджанец. "Да это все – просто дешевый пиар, прославиться она захотела", - высказал мнение еще один пользователь соцсети.

При этом у Нармин Шахмарзаде нашлись и защитники. "В ее словах не было никакого оскорбления, но никто не удосужился нормально прочитать статус, а некоторые вообще его не видели. Этим людям лишь бы напасть на кого-то", - приводит издание мнение одного из пользователей соцсетей. "Эти липовые патриоты лучше бы кричали так в защиту семей погибших военных, которых полиция гоняет на митинге, а власти не хотят платить полагающуюся компенсацию! Только на женщину у них сил хватает", - заявил один из участников дискуссии. "Каждый имеет право на свое мнение, и линчевать человека за это нельзя, пусть даже мнение это высказано в не очень правильной форме", - отметил еще один пользователь соцсети.

Масла в огонь подлило видео, на котором девушка говорит, что, "называя меня армянкой, вы не можете меня оскорбить, потому что я не считаю армян врагами", отмечает издание.

Азербайджанские СМИ подхватили эту тему, почти единодушно встав в позицию обвинителей девушки, а депутат Муса Гулиев и вовсе предложил привлечь ее к уголовной ответственности, хотя законодательством такого не предусмотрено, говорится в статье.

Дискуссии вокруг этой темы продолжаются, и к ним уже подключился и русскоязычный сегмент Facebook, указывает издание, приводя при этом мнение одного из независимых азербайджанских журналистов.  "Ну что ж, спасибо Нармин Шахмархаде, что она напомнила обществу о Мубаризе Ибрагимове. Хотя через какое-то время все опять забудется, и он в том числе", — заявил этот журналист.

Примечание:

"Противник мирных переговоров по Нагорному Карабаху арестован в Азербайджане", "Учения в Армении и Азербайджане смоделировали возобновление войны", "Минобороны Нагорного Карабаха назвало беспрецедентным затишье в зоне конфликта".

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