13 декабря 2018, 11:51

Жители Южной Осетии второй раз за сутки остались без света

53 тысячи жителей Южной Осетии попали в зону отключения электричества сегодня утром, сообщили в Минэнерго.

Как писал "Кавказский узел", энергоснабжение Южной Осетии было прервано с 14.00 мск 12 декабря. В результате аварии без света оставались около 63,5 тысячи местных жителей. Ночью электроснабжение было восстановлено.

Повторное аварийное отключение произошло сегодня в 09.09 мск. "Обесточена подстанция 110 кВ "Джава" (Южная Осетия)", - цитирует источник в Минэнерго России "Интерфакс".

Без света в результате аварийного отключения остались более 53 тысяч жителей Южной Осетии, пишет со ссылкой на источник в ведомстве "Эхо Кавказа".

Время окончания восстановительных работ и возобновления электроснабжения не уточняется.

Примечание:

"Авария оставила жителей Южной Осетии без проводного интернета", "Проезд по Транскаму закрыт", "Путин внес в Госдуму соглашение между Россией и Южной Осетией".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 декабря 2018, 11:51

13 декабря 2018, 11:36

13 декабря 2018, 11:27

13 декабря 2018, 10:47

  • Рабочий погиб на стройке в Тбилиси

    Строитель получил тяжелые травмы при падении со здания в Тбилиси и скончался в больнице. МВД 12 декабря начало расследовать дело о нарушении правил безопасности.

13 декабря 2018, 09:47

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Аналитика

Все статьи

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Архив новостей
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии