Жители Южной Осетии второй раз за сутки остались без света

13 декабря 2018, 11:51

53 тысячи жителей Южной Осетии попали в зону отключения электричества сегодня утром, сообщили в Минэнерго.

Как писал "Кавказский узел", энергоснабжение Южной Осетии было прервано с 14.00 мск 12 декабря. В результате аварии без света оставались около 63,5 тысячи местных жителей. Ночью электроснабжение было восстановлено.

Повторное аварийное отключение произошло сегодня в 09.09 мск. "Обесточена подстанция 110 кВ "Джава" (Южная Осетия)", - цитирует источник в Минэнерго России "Интерфакс".

Без света в результате аварийного отключения остались более 53 тысяч жителей Южной Осетии, пишет со ссылкой на источник в ведомстве "Эхо Кавказа".

Время окончания восстановительных работ и возобновления электроснабжения не уточняется.