30 убийств "ростовских амазонок"

20 января 2023, 13:32

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В сентябре 2013 года были задержаны действовавшие в Ростовской области участники банды, известные по публикациям в СМИ как "ростовские амазонки" и "новочеркасские партизаны". Банда, организованная в 2007 году, прежде всего "прославилась" убийствами полицейских, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Арестованным "амазонкам" предъявлено обвинение в совершении 30 убийств. 5 октября 2017 года суд приговорил приговорил Инессу и Викторию Тарвердиевых, Сергея и Анастасию Синельник к лишению свободы на срок от 16 до 21 года колонии. В марте 2018 года Верховный суд оставил приговор в силе. После приговора следствие было продолжено еще по нескольким преступлениям. 19 января 2023 года обвинение запросило новые сроки для участников дела.

Состав банды

Банда была создана летом 2007 года по инициативе жителей поселка Дивное Ставропольского края Инессы Тарвердиевой (46 лет) и ее гражданского мужа Романа Подкопаева .

В нынешний состав группы также входили дочь Тарвердиевой 25-летняя Виктория, а также жители Ростовской области - сестра Подкопаева Анастасия Синельник и ее муж Сергей - инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД Аксайского района Ростовской области.

Участники группы после преступлений обычно жили в палатках вдалеке от населенных пунктов, а также не пользовались сотовыми телефонами, поддерживая связь по своим каналам.

Преступная деятельность в Ростовской области

В ночь на 8 июля 2009 года преступники расстреляли одного из руководителей СОБР при ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двоих детей, возвращавшихся из отпуска на Черном море. Дмитрий Чудаков и его сын были застрелены из карабина "Сайга-410", а на телах женщины и девочки были обнаружены ножевые ранения. Убийство произошло на федеральной трассе "Дон" неподалеку от поселка Рассвет в Аксайском районе Ростовской области.

В этом преступлении тогда был несправедливо обвинен охранник аксайского рынка Алексей Серенко, который провел почти два года в СИЗО, прежде чем в августе 2011 года его выпустили под подписку о невыезде. Он своей вины не признал и потребовал найти истинных убийц. 17 ноября 2013 года с Серенко были сняты все обвинения.

В сентябре 2012 года в Новочеркасске участники группы убили сотрудников вневедомственной охраны - старшего полицейской группы задержания младшего сержанта полиции Владимира Мандрика и полицейского-водителя младшего сержанта полиции Василия Камфорина, которые выехали на поступивший вызов с охраняемого объекта города. Нападавшие расстреляли полицейских из огнестрельного оружия.

В начале апреля 2013 года было совершено новое нападение - на сотрудников ЧОПа "Охрана сервис" в Новочеркасске. Охранников, подъехавших на служебном автомобиле к продуктовому магазину, в котором около 03.00 ночи сработала сигнализация, обстреляли из укрытия. Один из них скончался на месте, другой получил ранение.

23 апреля того же года во дворе своего дома в поселке Малый Мишкин Аксайского района Ростовской области был расстрелян 39-летний лейтенант полиции, инспектор ГИБДД.

7 сентября 2013 года банда совершила разбойное нападение на жителя города Аксай и его жену. От полученных огнестрельных ранений супруги скончались в своем доме.

8 сентября 2013 года на выезде из города Аксая Ростовской области в районе лесопосадки полицейские приблизились к группе подозрительных людей. В ответ по ним был открыт огонь из огнестрельного оружия. Старший сержант полиции Иван Шаховой был убит, а его напарник Алексей Лагода, раненный в руку, смог открыть ответный огонь и вызвать подкрепление. В результате - из двух нападавших 25-летняя Виктория была ранена, а Роман Подкопаев был убит на месте.

Арест и следствие

Получившая ранение женщина сумела скрыться, но позже была обнаружена и задержана в районе хутора Алитуб Аксайского района. На берегу Дона была задержана ее мать - Инесса Тарвердиева, укрывавшаяся в палатке вместе с младшей 13-летней дочкой. Девочка была доставлена в СИЗО Аксайского РОВД. Позже за ней приехала ее бабушка по материнской линии и отвезла в село Дивное.

Вскоре были задержаны пособники банды - сотрудник ДПС Сергей Синельников и его супруга Анастасия. Подозреваемый, уже уволенный из МВД, активно помогал членам группировки. Не принимая непосредственного участия в убийствах, он тем не менее предоставлял членам банды возможность прослушивать радиопереговоры сотрудников полиции . Также он оказывал банде активную помощь в сокрытии следов совершенных преступлений, укрывая ее членов в собственном доме .

В ходе обыска, проведенного по месту жительства Сергея Синельника, были изъяты вещи, похищенные участниками банды при совершении преступлений. Кроме этого, в ходе обысков по месту проживания подозреваемых жительниц Ставропольского края обнаружены около 19 единиц огнестрельного оружия, средства для бесшумной стрельбы, боеприпасы, средства конспирации.

Дополнение "Кавказского узла" от 12.30 09.07.2016: По словам начальника донского Главка МВД Андрея Ларионова, всего преступная группа подозревалась в совершении "около трех десятков убийств". "Если говорить о кражах, грабежах и разбоях, то посчитать их количество сложно", - заявил Ларионов 11 сентября 2013 года на встрече с журналистами, материал о которой опубликован на сайте регионального МВД.

Следователи предъявили обвинение членам банды в 30 убийствах местных жителей и сотрудников полиции. В ходе следствия Инесса Тарвердиева призналась в убийстве семьи Чудаковых, а проведенная баллистическая экспертиза доказала, что убийство было совершено из оружия, изъятого у членов банды.

В ходе следствия также выяснилось, что застреленный в перестрелке с полицейскими Роман Подкопаев, вероятно, виновен еще в других убийствах, относящихся к периоду до создания банды в 2007 году. Не исключено, что именно он убил первого мужы Инессы - Азру Тарвердиева в 1998 году, Василия Деньшина с подругой в 2000-м, а в 2003 году также двух девочек-школьниц - Леру и Татьяну, причем одной из них Инесса Тарведиева приходилась крестной матерью. Дед Леры, Александр Клочко, долгое время проработавший начальником уголовного розыска в Апанасенковском РОВД, считает Романа Подкопаева виновным в этих преступлениях.

Дело было передано в суд в октябре 2015 года.

24 февраля 2016 года подсудимая Инесса Тарвердиева ходатайствовала о том, чтобы защищать свои интересы самостоятельно, однако суд отклонил ее ходатайство и объявил перерыв до 25 февраля для поиска для нее государственного защитника. Судебное заседание по формированию коллегии присяжных заседателей, с участием которых уголовное дело будет рассмотрено по существу, назначено на 3 марта. Оно пройдет в закрытом режиме.

16 июня 2016 года гособвинитель Доброродная огласила обвинительное заключение, согласно которому следствием установлен факт создания устойчивой преступной группы, ядром которой стали Инесса Тарвердиева и Роман Подкопаев. По словам прокурора, они вовлекли в преступное сообщество своих родственников, осуществляли руководство их противоправными действиями и проявляли инициативу в разработке преступлений.

Инесса Тарвердиева в суде признала вину лишь частично, заявив, что в организации преступной группы не участвовала. Ее дочь Виктория отказалась от участия в эпизоде убийства Кульковых, но подтвердила свое участие в трех остальных ей инкриминируемых преступлениях. Анастасия и Сергей Синельники полностью не признали вину.

20 июня 2016 года подсудимая Тарвердиева заявила, что авторитарным лидером банды был Роман Подкопаев, который совершил ряд убийств еще до создания банды, в том числе убив её законного мужа.

Приговор

5 декабря 2017 года Ростовский областной суд в рамках процесса по делу "ростовских амазонок" приговорил Инессу и Викторию Тарвердиевых, Сергея и Анастасию Синельник к лишению свободы на срок от 16 до 21 года колонии.

Суд также вынес решение о взыскании с осужденных в пользу потерпевших компенсации морального и материального вреда на сумму от одного до четырех миллионов рублей.

Подсудимые и потерпевшая просили Верховный суд вернуть дело на новое разбирательство с иным составом присяжных заседателей. Супруги Синельник, в частности, утверждают, что к преступлениям не причастны. Валентина Чудакова, в свою очередь, считает, что убийство ее сына Дмитрия Чудакова, а также его супруги и двоих детей совершили другие люди, причем связывает его с профессиональной деятельностью сына, пишет издание. В мае 2018 года Верховный суд не удовлетворил жалобы супругов и Чудаковой, оставив в силе приговор Ростовского областного суда.

"Ростовские амазонки" и "приморские партизаны"

История "ростовских амазонок" – второе после "приморских партизан" резонансное дело, связанное с убийствами полицейских. Одна из главарей ростовской банды – Инесса Тарвердиева сообщила следствию, что убивала полицейских по причине личной ненависти к сотрудникам МВД. Члены банды "приморских партизан" также нападали на сотрудников МВД, отбирая у них оружие.

Обе групы отметились убийствами сотрудников правоохранительных органов, хотя не брезговали грабежами и разбоями. Следствие в обоих случаях считает, что преступления совершались из соображений корысти, однако, по словам Василия Авченко, адвоката одного из "приморских партизан", нельзя полностью исключать факт недовольства нападавших тем, что происходит в МВД и в целом в стране.

Как в деле "приморских партизан", так и "ростовских амазонок", корыстные мотивы, конечно, присутствовали, поскольку и те, и другие нападали и убивали не только сотрудников полиции, но и простых жителей Приморья и Ростовской области. Но корыстные мотивы не были единственными. Так, в случае одного из самых первых преступлений - убийстве Дмитрия Чудакова и его семьи - украшения и деньги убитых, как сообщает "Новая газета", остались нетронутыми, следовательно, не грабеж был главной причиной нападения .

Новые обвинения, процесс и суд

После вынесения приговора продолжалось расследование преступлений, которые банда совершила после 2009 года на территории Ставропольского края. «Это ещё 10 убийств, два покушения на убийство, ряд посягательств на сотрудников правоохранительных органов, не менее 10 разбоев, более 60 краж», — писала в 2017 году пресс-служба СК России .

Стоит отметить, что Галина Подкопаева, мать Анастасии Синельник и убитого участника группы Романа Подкопаева, бывшей свекровь Инессы Тарвердиевой, сообщала в прессе, что супруги Синельник давали показания под пытками: Сергея избивали, а Анастасии грозили, что ее сына отдадут в детский дом. «Преступления, в которых обвиняют «амазонок» – это «висяки» Ростовской области за десять лет. В деле нет доказательств вины Синельников, только показания Инессы Тарвердиевой. Их получили путем запугивания, когда пытали на глазах Инессы ее двух дочерей», – также заявляла она в 2017 году в интервью порталу «Ростов-онлайн» .

Материалы нового дела поступили в суд в марте 2020 года, но предварительные слушания постоянно откладывались, следует из данных судебной картотеки. В новом процессе рассматриваются еще несколько десятков эпизодов краж и убийств на территории Ставропольского края и Калмыкии – всего около 300 томов. Сергея Синельника также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями .

Процесс начался в октябре 2020 года с участием коллегии присяжных заседателей. Обвиняемых четверо — Инесса и Виктория Тарвердиевы и Сергей и Анастасия Синельник. Потерпевшими по делу признаны 98 человек .

29 ноября 2022 года коллегия присяжных в Ростовском областном суде признала «банду амазонок» виновной по делу о 30 убийствах – то есть по всем эпизодам обвинения, за исключением одного в отношении Анастасии Синельник . В порядке обсуждения последствий вердикта, сторонам предоставлено право выступить в прениях, а подсудимым – выступить с последним словом .

19 января 2023 года по новым эпизодам дела гособвинение запросило у суда для Анастасии Синельник, Инессы и Виктории Тарвердиевых 25 лет колонии общего режима, для Сергея Синельника – пожизненное лишение свободы в колонии особого режима .

* включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Примечания