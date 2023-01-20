Инесса Тарвердиева (на переднем плане) и Виктория Тарвердиева во время оглашения приговора. Ростов-на- Дону, 5 декабря 2017 г. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

20 января 2023, 08:35

Обвинение запросило длительные сроки подсудимым по делу "ростовских амазонок"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Представитель прокуратуры потребовал приговорить к срокам от 25 лет до пожизненного лишения свободы четырех обвиняемых по второму уголовному делу "ростовских амазонок".

Как писал "Кавказский узел", 13 мая 2021 года на заседании по второму делу "ростовских амазонок" суд отклонил ходатайство Сергея и Анастасии Синельников, которые потребовали отвода гособвинителя, заподозрив его в предвзятости и необъективности. Супруги Синельник не признают вину, а процесс ведется с многочисленными нарушениями, заявили в июне того же года родители Анастасии Синельник.

По второму уголовному делу четырем обвиняемым инкриминируются десятки краж и разбойных нападений, незаконный оборот оружия, хищение оружия и боеприпасов, убийства и посягательство на жизнь силовиков. Им грозит пожизненное лишение свободы. Кроме того, Сергей Синельник как бывший силовик обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Супруги Синельник полностью отрицают вину, а обвинение основано только на показаниях Инессы Тарвердиевой, рассказала ранее "Кавказскому узлу" мать Анастасии Синельник Галина Подкопаева.

Гособвинитель в прениях попросил суд приговорить Инессу и Викторию Тарвердиевых и Анастасию Синельник к 25 годам колонии общего режима, а Сергея Синельника - к пожизненному сроку в колонии особого режима, сообщил 19 января "Интерфакс".

По данным пресс-службы Ростовского облсуда, по новым эпизодам дела членов "банды амазонок" потерпевшими признаны 98 человек. В ноябре 2022 года присяжные признали Тарвердиевых и Синельник виновными по всем эпизодам обвинения, за исключением одного в отношении Анастасии Синельник, пишет агентство.

Дело рассматривает Ростовский облсуд, затребованные прокурором 25 лет лишения свободы - максимально возможное наказание для женщин, сообщило вечером 19 января 161.ru.

Напомним, в декабре 2017 года по первому делу "ростовских амазонок" суд в Ростове-на-Дону приговорил Инессу и Викторию Тарвердиевых, Сергея и Анастасию Синельников к заключению в колонии на сроки от 16 лет до 21 года. Все они обвинялись в убийстве 10 человек, в том числе силовиков и членов их семей. Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Супруги Синельник, а также потерпевшая Валентина Чудакова обжаловали приговор, но Верховный суд России в мае 2018 года отказался удовлетворить их апелляции.

Супруги Синельник настаивали на своей невиновности, Инесса Тарвердиева в суде частично признала вину, заявив, что не принимала участия в организации группы, говорится в справке "Кавказского узла" "30 убийств "ростовских амазонок"".

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Автор: "Кавказский узел"

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20 января 2023, 07:37

20 января 2023, 06:39

20 января 2023, 05:41

  • Защита по делу Гаджиева сочла завершенным представление доказательств

    Эксперты, допрошенные в суде по делу Абдулмумина Гаджиева, подтвердили, что в публикациях журналиста не пропагандировалось превосходство шариата, после чего прокурор запросил недельный срок на формулировку ходатайства. Срок ареста Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева продлен еще на три месяца.

20 января 2023, 04:42

20 января 2023, 03:43

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