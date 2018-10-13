Нож. Фото: Travisty / Flickr.com

13 октября 2018, 07:50

Отец убитого школьника отсудил компенсацию у властей Волгограда

Моральный вред, причиненный отцу подростка, убитого во время занятий в волгоградской школе, оценен судом в 500 тысяч рублей.

"Кавказский узел" сообщал, что 25 октября 2017 года в туалете волгоградской школы было найдено тело 14-летнего подростка с ножевым ранением в области сердца. Другой школьник написал явку с повинной, объяснив, что нечаянно толкнул одноклассника на перемене, когда у того в руках был нож. Подозреваемого подростка отпустили домой.

Отец убитого потребовал от школы и департамента образования волгоградской администрации выплаты компенсации морального вреда, поскольку убийство произошло во время занятий. Дзержинский районный суд Волгограда 10 октября частично удовлетворил этот иск, постановив выплатить потерпевшему полмиллиона рублей, сообщил 12 октября суд на своем сайте.

Дело об убийстве ранее было прекращено на стадии следствия, отмечается в сообщении.

Решение суда о выплате компенсации не вступило в законную силу и может быть обжаловано, информирует "Высота 102".

На сайте администрации Волгограда и школы, где произошло убийство, по состоянию на 7:50 мск 13 октября нет комментариев относительно решения суда.

Примечание:

"СКР: погибший под Волгоградом школьник покончил с собой", "СКП: в Волгоградской области зафиксированы попытки суицида из-за ЕГЭ", "Подозреваемый в убийстве волгоградской школьницы дал признательные показания".

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