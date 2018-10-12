Муса Мусаев не смог выступить с последним словом в суде

12 октября 2018, 22:32

Суд отложил на неопределенный срок заседание по делу бывшего мэра Махачкалы из-за неявки адвоката. В отсутствие защиты судья не смог предоставить Мусе Мусаеву последнее слово.

Как сообщал "Кавказский узел", на заседании суда 2 октября бывший мэр Махачкалы признал свою вину и суд удовлетворил его ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. 3 октября прокурор потребовал для Мусаева пять лет лишения свободы с запретом работы на государственных и муниципальных должностях. Защита заявила, что Мусаев не преследовал своими действиями корыстных интересов и помог мэрии возместить ущерб. Суд назначил очередное заседание на 12 октября. Планировалось, что на нем Мусаев выступит с последним словом.

Муса Мусаев находится под стражей с 21 января. 26 января его отстранили от исполнения обязанностей мэра дагестанской столицы. Мусаев обвинен в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (части 2 и 3 статьи 286 УК России). Ранее он настаивал на своей невиновности, а защита Мусаева заявляла о необоснованности уголовного преследования.

Советский суд Махачкалы сегодня отложил заседание по делу Мусаева в связи с неявкой защиты. Адвокат Сулейман Азуев объяснил свое отсутствие необходимостью участия в другом процессе, который был назначен в Верховном суде Дагестана на то же время, пишет "Черновик".

"В отсутствие адвоката я не могу предоставить последнее слово Мусаеву. В связи с этим процесс откладывается на неопределенное время, дату сообщим позднее", - цитирует судью Далгата Гаджиева ТАСС.

Муса Мусаев стал главой Махачкалы в июле 2015 года, говорится в его биографии, размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии". На тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" "Кавказский узел" также публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане.