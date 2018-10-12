Организаторы митинга в Магасе подали заявку на продолжение акции

12 октября 2018, 17:05

15 октября истекает срок согласованного властями митинга в Магасе против изменения чечено-ингушской границы. Подана заявка на продление акции, заявил сегодня член оргкомитета Барах Чемурзиев.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал республиканский закон об установлении административной границы с Чечней, а противники этого закона объявили о начале бессрочной акции протеста. Акция будет считаться санкционированной с 8 по 15 октября, но только в дневное время, заявило 6 октября правительство республики. Сегодня намаз в центре Магаса собрал тысячи людей.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Митинг заканчивается 15 октября в связи с тем, что истекает срок, определенный властями на проведение митинга, заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" по телефону член оргкомитета Барах Чемурзиев.

По его словам, подана заявка на продление митинга.

По данным на 17.00 мск 12 октября, на сайте муниципального образования "Городской округ город Магас" нет информации о подаче заявки от организаторов митинга против изменения чечено-ингушской границы. Данных о подаче заявке нет и на официальном сайте Республики Ингушетия.

Сегодня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пообещал не разгонять участников митинга в Магасе. "К разгонам - нет [не готовы]. Мы будем до последнего держаться, это факт <...>. ​Почему? Потому что силовое [решение] ничего не даст", - заявил глава Ингушетии, поблагодарив федеральные власти за то, что они воздерживаются от применения силовых методов.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), размещен "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты". Новости о том, как проходит изменение границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".