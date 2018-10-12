Евкуров пообещал не разгонять участников митинга в Магасе

12 октября 2018, 14:19

Разгон участников акции протеста в Магасе против изменения чечено-ингушской границы ничего не даст, заявил сегодня глава Ингушетии, поблагодарив федеральные власти за то, что они воздерживаются от применения силовых методов.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. С 4 октября в столице Ингушетии круглосуточно проходит массовая акция протеста против изменения границы с Чечней. 8 октября протестующие перешли на новую площадку, на которой власти согласовали проведение митинга, оценив число участников акции в 100 человек. Однако в ходе сегодняшнего намаза площадка, где проходит митинг против изменения границы с Чечней, и прилегающая проезжая часть проспекта Зязикова оказались полностью заполнены людьми.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал Соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

О том, что не готов использовать жесткие методы для разгона акции протеста в Магасе, рассказал сегодня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью РБК.

"К разгонам - нет [не готовы]. Мы будем до последнего держаться, это факт <...>. ​Почему? Потому что силовое [решение] ничего не даст", - заявил глава Ингушетии, отметив, что "народ тоже видит ситуацию".

Юнус-Бек Евкуров также подчеркнул, что благодарен федеральным властям за позицию о необходимости "воздержаться" от силовых методов. "Я благодарен федеральному центру и лично Александру Анатольевичу Матовникову (полпред президента России в СКФО. - Прим. "Кавказского узла"), что пока надо воздержаться, и пока, и потом", - подчеркнул он.

Евкуров также прокомментировал эпизод с брошенной в него бутылкой.

Глава Ингушетии вышел 4 октября к собравшимся на площади в Магасе, но отказался от диалога после того, как в ответ на агрессивное поведение митингующих силовики открыли огонь в воздух. Силовики начали стрелять, когда в сторону Евкурова полетели бутылки с водой, рассказал очевидец событий, блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.

"Бутылки не полетели, одна бутылка была, но и того, кто это сделал, вычислили, выцепили. Эмоции преобладали у молодых людей", - пояснил сегодня глава Ингушетии.

При этом Евкуров подчеркнул, что бросившему в него бутылку наказание грозить не будет. "Он отрицает, что бросал в меня, а не в кого-то другого. Я склонен верить этому", - пояснил глава республики.

По словам главы Ингушетии, не совсем правильно было с его стороны "выходить в народ". "К счастью, там ничего не произошло. Если бы ранило кого-то, не говоря уже про летальный исход, была бы уже другая ситуация. Я бы оказался уже прямым участником этой провокации... Здесь и про охрану тоже надо думать", - рассказал Юнус-Бек Евкуров, отметив, что организаторы митинга удивились его решению и посетовали, что не знали заранее и не подготовили площадку.

Напомним, что 4 октября Юнус-Бек Евкуров выступил с обращением, в котором намекнул на возможность силового разгона митинга. "Я еще раз призываю всех - разойдитесь по домам. А те, кто дома, - заберите своих детей и своих стариков в первую очередь. Не говорите завтра, что вы не знали, где они находились. Я очень прошу всех это услышать и понять", - заявил Евкуров.

Лидер ингушского регионального отделения политической партии "Яблоко" Руслан Муцольгов 6 октября сообщил о попытках силовиков склонить участников акции в Магасе к завершению протестов. По словам Муцольгова, 5 октября начальник главного управления МВД по СКФО генерал Сергей Бачурин и федеральный инспектор встречались с активистами, но те отказались уходить с площади. При этом, по данным источников, представители протестующих обсудили угрозу разгона акции на встрече с федеральными чиновниками и добились обещания, что митинг не будет разогнан.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), размещен "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты". Новости о том, как проходит изменение границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".