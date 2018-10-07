07 октября 2018, 14:30

Активисты в Магасе начали перенос палаток на новое место

Участники акции протеста в Магасе начали подготовку к завтрашнему дню, перенося палатки к зданию НТРК "Ингушетия", где с 8 октября официально разрешено проводить митинг.

Как писал "Кавказский узел", массовая акция протеста против изменения границы между Чечней и Ингушетией проходит в Магасе с 4 октября. Участники стихийного митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал Соглашение с Чечней. Протестующие находятся на площади круглосуточно, сегодня утром они продолжили выступления против передела границы.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

К 10.00 мск сегодня число собравшихся на площади в Магасе приблизилось к 2 тысячам человек, рассказал ингушский правозащитник, блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.

"Собравшиеся настроены решительно. Часть людей отправились домой чтобы переодеться и передохнуть, но на их места со всей республики в Магас прибывают другие [...] Неравнодушные жители республики подвозят еду и воду, раздают фрукты и горячий чай", - написал Муцольгов в своем блоге.

Он отметил большое число людей, которые выступают перед собравшимися с речами. "Сказать несколько слов и выступить перед собравшимися выходит немало людей, которые никогда не думали о том, что выйдут вместе с народом на защиту интересов республики", - говорится в сообщении Муцольгова.

Участники акции в Магасе провели коллективную молитву и начали подготовку к завтрашнему санкционированному митингу. "Идет активная подготовка к санкционированному митингу на завтра. Палатки переносят на площадку перед НТРК "Ингушетия". По просьбам окружающих жильцов к месту проведения митинга подвезли три биотуалета. До этого в близлежащих кафе и гостинце Артис были очень большие очереди. С учетом даже 300-500 человек три туалета это мало", - говорится в сегодняшнем сообщении Telegram-канала "Ангушт".

Акция будет считаться санкционированной с 8 по 15 октября, но только в дневное время, заявило 6 октября правительство республики. Митинг численностью до 5 тысяч человек согласован на площадке у здания НТРК "Ингушетия", говорится в документе, размещенном на сайте правительства Ингушетии.

"С завтрашнего дня, согласно разрешительным документам, санкционированный митинг переносится на новую площадку (у здания НТРК), место потихоньку готовят", - отмечается в сообщении Telegram-канала The Magas Times.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние от площади у здания парламента, где начиналась акция протеста, до площадки у здания НТРК "Ингушетия" составляет порядка 300-400 метров.

МВД Ингушетии оценило обстановку в Магасе как спокойную, напомнив жителям "об ответственности за совершение различных правонарушений в период проведения протестной акции". "Оперативная обстановка спокойная и находится под контролем правоохранительных органов", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

На "Кавказском узле" размещены справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).

Примечание:

"40 страниц с подписями ингушей против соглашения с Чечней размещены в соцсети", "Источники рассказали о переговорах активистов с чиновниками в Магасе", "Митингующие в Магасе сообщили о стягивании техники".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 октября 2018, 17:31

07 октября 2018, 16:50

07 октября 2018, 16:27

07 октября 2018, 15:30

  • Победа Нурмагомедова вызвала ликование его односельчан

    Жители дагестанского селения Сильди эмоционально болели за Хабиба Нурмагомедова во время его боя с Конором Макгрегором. В честь победы земляка сильдинцы организуют праздник с угощением, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители.

07 октября 2018, 14:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи