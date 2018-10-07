Активисты в Магасе начали перенос палаток на новое место

07 октября 2018, 14:30

Участники акции протеста в Магасе начали подготовку к завтрашнему дню, перенося палатки к зданию НТРК "Ингушетия", где с 8 октября официально разрешено проводить митинг.

Как писал "Кавказский узел", массовая акция протеста против изменения границы между Чечней и Ингушетией проходит в Магасе с 4 октября. Участники стихийного митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал Соглашение с Чечней. Протестующие находятся на площади круглосуточно, сегодня утром они продолжили выступления против передела границы.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

К 10.00 мск сегодня число собравшихся на площади в Магасе приблизилось к 2 тысячам человек, рассказал ингушский правозащитник, блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.

"Собравшиеся настроены решительно. Часть людей отправились домой чтобы переодеться и передохнуть, но на их места со всей республики в Магас прибывают другие [...] Неравнодушные жители республики подвозят еду и воду, раздают фрукты и горячий чай", - написал Муцольгов в своем блоге.

Он отметил большое число людей, которые выступают перед собравшимися с речами. "Сказать несколько слов и выступить перед собравшимися выходит немало людей, которые никогда не думали о том, что выйдут вместе с народом на защиту интересов республики", - говорится в сообщении Муцольгова.

Участники акции в Магасе провели коллективную молитву и начали подготовку к завтрашнему санкционированному митингу. "Идет активная подготовка к санкционированному митингу на завтра. Палатки переносят на площадку перед НТРК "Ингушетия". По просьбам окружающих жильцов к месту проведения митинга подвезли три биотуалета. До этого в близлежащих кафе и гостинце Артис были очень большие очереди. С учетом даже 300-500 человек три туалета это мало", - говорится в сегодняшнем сообщении Telegram-канала "Ангушт".

Акция будет считаться санкционированной с 8 по 15 октября, но только в дневное время, заявило 6 октября правительство республики. Митинг численностью до 5 тысяч человек согласован на площадке у здания НТРК "Ингушетия", говорится в документе, размещенном на сайте правительства Ингушетии.

"С завтрашнего дня, согласно разрешительным документам, санкционированный митинг переносится на новую площадку (у здания НТРК), место потихоньку готовят", - отмечается в сообщении Telegram-канала The Magas Times.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние от площади у здания парламента, где начиналась акция протеста, до площадки у здания НТРК "Ингушетия" составляет порядка 300-400 метров.

МВД Ингушетии оценило обстановку в Магасе как спокойную, напомнив жителям "об ответственности за совершение различных правонарушений в период проведения протестной акции". "Оперативная обстановка спокойная и находится под контролем правоохранительных органов", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

На "Кавказском узле" размещены справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).