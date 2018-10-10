Защита связала смерть Хандояна с избиением в суде

10 октября 2018, 16:28

Состояние здоровья участника вооруженного отряда "Сасна Црер" Араика Хандояна ухудшилось во время содержания под стражей, заявили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня другой член отряда, Варужан Аветисян, сообщил, что Араик Хандоян умер, не уточнив обстоятельства и причину смерти.

Араик Хандоян скончался в ночь на 10 октября в Гюмри, по предварительным данным, от сердечного приступа, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в офисе "Учредительного парламента". "Всеармянская партия "Сасна Црер" создаст комиссию для организации похорон Араика Хандояна", - отметили в офисе "Учредительного парламента".

Адвокаты связали смерть Хандояна с его избиением в здании суда и условиями содержания под стражей.

Араик Хандоян находился в карцере в декабре 2017 года, против чего объявлял голодовку. По завершении акции протеста Хандоян был прооперирован. Адвокат Ара Карагезян заявлял, что в карцере Хандояна было очень холодно. Участников "Сасна Црер" насильно вывели из зала суда, а потом они были избиты в подвале здания, сообщила защита.

"30 декабря 2017 года Хандояна перевели в карцер с нечеловеческими условиями. В карцере было холодно. Кроме этого, в подвале здания суда 15 полицейских избили Хандояна, пытали его", - заявил Карагезян корреспонденту "Кавказского узла".

Другой адвокат Ара Папикян также считает, что "на состоянии здоровья Араика Хандояна сказалось избиение в подвале здания суда". По его словам, у Хандояна были проблемы со здоровьем, но его состояние резко ухудшилось 28 июня, когда произошел инцидент в здании суда. "Я уверен, что Хандоян как минимум получил сотрясение мозга, у него начались сильные головные боли, не говоря о разных телесных повреждениях", - сказал Папикян корреспонденту "Кавказского узла".

Вооруженный отряд "Сасна Црер", состоящий из сторонников оппозиционного "Учредительного парламента", удерживал здание патрульно-постовой службы в столице Армении с 17 по 31 июля 2016 года. Мятежники захватили и заложников, которых отпустили за день до сдачи. После того как премьером и фактическим руководителем Армении стал лидер протестов Никол Пашинян, "Сасна Црер" объявил о готовности сотрудничать с новой властью. Большинство участников вооруженного отряда были освобождены из-под стражи после смены власти в Армении, под арестом остаются только трое.

Араик Хандоян - участник арцахской войны, был награжден медалями Армении и Нагорного Карабаха. Он был освобожден из-под ареста 17 августа под личное поручительство трех депутатов парламента Армении от блока "Царукян".

"Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване" и фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".