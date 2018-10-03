Павел Манукян на пресс-конференции в захваченном ППС. Ереван, июль 2016 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского

03 октября 2018, 14:42

Два члена "Сасна Црер" объявили голодовку

Павел Манукян, обвиненный в захвате полка полиции в Ереване, объявил бессрочную голодовку с требованием изменить меру пресечения. К его требованию присоединился Армен Билян, обвиняемый в убийстве сотрудника при захвате полка.

Как сообщал "Кавказский узел", большинство участников вооруженного отряда "Сасна Црер" были освобождены из-под стражи после смены власти в Армении. 17 августа после освобождения Араика Хандояна и Варужана Аветисяна под арестом остались только трое членов группы - Павел Манукян, Смбат Барсегян и Армен Билян. 

Вооруженный отряд "Сасна Црер", состоящий из сторонников оппозиционного "Учредительного парламента", удерживал здание патрульно-постовой службы в столице Армении с 17 по 31 июля 2016 года. Мятежники захватили и заложников, которых отпустили за день до сдачи. После того как премьером и фактическим руководителем Армении стал лидер протестов Никол Пашинян, "Сасна Црер" объявил о готовности сотрудничать с новой властью.

Армен Билян. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"Павел Манукян объявил сегодня о начале бессрочной голодовки во время заседания суда, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Инесса Петросян.

По ее словам, Павел Манукян протестует против отказа суда изменить меру пресечения. "Мой подзащитный отказался также от медицинской помощи, оказываемой ему, заявив, что не прекратит голодовку, пока суд не изменит меру пресечения", - сказала Петросян.

В знак поддержки Манукяна о начале голодовки объявил также Армен Балян, добавила адвокат.

"Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване" и фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Примечание:

"Два активиста "Сасна Црер" вышли на свободу", "Два участника "Сасна Црер" освобождены из-под стражи", "Сторонники "Сасна Црер" перекрыли проспект в Ереване".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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03 октября 2018, 15:08

03 октября 2018, 14:42

  • Два члена "Сасна Црер" объявили голодовку

    Павел Манукян, обвиненный в захвате полка полиции в Ереване, объявил бессрочную голодовку с требованием изменить меру пресечения. К его требованию присоединился Армен Билян, обвиняемый в убийстве сотрудника при захвате полка.

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