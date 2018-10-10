Араик Хандоян. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

10 октября 2018, 12:11

Умер один из ключевых участников захвата здания полиции Армении

Участник вооруженного отряда "Сасна Црер" Араик Хандоян, в августе освобожденный судом в Армении, скончался, сообщил Варужан Аветисян. 

Как писал "Кавказский узел", участник вооруженного отряда "Сасна Црер" Араик Хандоян был освобожден из-под ареста 17 августа под личное поручительство депутатов парламента Армении от блока "Царукян" Наиры Зограбян, Акопа Назаряна и Шаке Исаяна.

О смерти Араика Хандояна другой член "Сасна Црер" Варужан Аветисян сообщил на своей странице в соцсети Facebook, не уточнив обстоятельств и причины гибели. "С глубокой горечью в сердце сообщаю, что около часа назад умер Араик Хандоян", - сказано в опубликованном сегодня ночью сообщении, перевод которого сделал "Кавказский узел".

Араик Хандоян скончался в возрасте 47 лет. Он был участником карабахской войны и одним из самых активных членов вооруженной группы "Сасна црер", сообщает со ссылкой на Аветисяна "Sputnik-Армения".

Вооруженный отряд "Сасна Црер", состоящий из сторонников оппозиционного "Учредительного парламента", удерживал здание патрульно-постовой службы в столице Армении с 17 по 31 июля 2016 года. Мятежники захватили и заложников, которых отпустили за день до сдачи. После того как премьером и фактическим руководителем Армении стал лидер протестов Никол Пашинян, "Сасна Црер" объявил о готовности сотрудничать с новой властью. Большинство участников вооруженного отряда были освобождены из-под стражи после смены власти в Армении, под арестом остаются только трое.

"Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване" и фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Примечание:

"Два активиста "Сасна Црер" вышли на свободу", "Два участника "Сасна Црер" освобождены из-под стражи", "Сторонники "Сасна Црер" перекрыли проспект в Ереване".

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