Умер один из ключевых участников захвата здания полиции Армении

10 октября 2018, 12:11

Участник вооруженного отряда "Сасна Црер" Араик Хандоян, в августе освобожденный судом в Армении, скончался, сообщил Варужан Аветисян.

Как писал "Кавказский узел", участник вооруженного отряда "Сасна Црер" Араик Хандоян был освобожден из-под ареста 17 августа под личное поручительство депутатов парламента Армении от блока "Царукян" Наиры Зограбян, Акопа Назаряна и Шаке Исаяна.

О смерти Араика Хандояна другой член "Сасна Црер" Варужан Аветисян сообщил на своей странице в соцсети Facebook, не уточнив обстоятельств и причины гибели. "С глубокой горечью в сердце сообщаю, что около часа назад умер Араик Хандоян", - сказано в опубликованном сегодня ночью сообщении, перевод которого сделал "Кавказский узел".

Араик Хандоян скончался в возрасте 47 лет. Он был участником карабахской войны и одним из самых активных членов вооруженной группы "Сасна црер", сообщает со ссылкой на Аветисяна "Sputnik-Армения".

Вооруженный отряд "Сасна Црер", состоящий из сторонников оппозиционного "Учредительного парламента", удерживал здание патрульно-постовой службы в столице Армении с 17 по 31 июля 2016 года. Мятежники захватили и заложников, которых отпустили за день до сдачи. После того как премьером и фактическим руководителем Армении стал лидер протестов Никол Пашинян, "Сасна Црер" объявил о готовности сотрудничать с новой властью. Большинство участников вооруженного отряда были освобождены из-под стражи после смены власти в Армении, под арестом остаются только трое.

"Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване" и фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".