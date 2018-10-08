Матч "Ахмата" с махачкалинским "Анжи" Фото http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/nich_ja_v_kavkazskom_derbi071018/

08 октября 2018, 12:28

Грозненцы рассказали о принудительном сборе зрителей на матч "Ахмата"

Силовики досматривали сумки и карманы болельщиков, пришедших на матч "Ахмата" с махачкалинским "Анжи", рассказали жители Грозного. Студенты грозненского вуза рассказали, что были вынуждены посетить матч под угрозой недопуска к зачетам и экзаменам.

Как писал "Кавказский узел", футбольный матч между грозненским клубом "Ахмат" и махачкалинским "Анжи" в 10-м туре премьер-лиги закончился вчера, 7 октября, около 16.00 мск со счетом 0:0. Матч проходил на стадионе "Ахмат Арена" в столице Чечни.

Матч между "Ахматом" и "Анжи" прошел при усиленных мерах безопасности, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Адам.

"На стадион пропускали только через металлодетекторы, плюс еще проверяли карманы. Из Дагестана приехали болельщики, их пускали в первую очередь, но тоже после проверки. У меня была борсетка, полицейский на входе ее открыл и проверил, что внутри", - рассказал болельщик.

Студенты грозненского вуза присутствовали на матче вынужденно, под угрозой недопуска к сдаче зачетов и экзаменов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из студентов Ислам.

"Нас, как обычно, заранее предупредили, что в воскресенье [7 октября] надо будет быть на стадионе и поддержать свою команду, так как из Дагестана тоже приедут болельщики. Собрались у стадиона около 13.00, ответственный всех отметил, и потом пошли на матч. Пока игра не закончилась, уйти было нельзя", - рассказал он.

Проблем с тем, чтобы после матча добраться до дома, у болельщиков не возникло, рассказал студент Расул. "Матч был днем, так что в этот раз повезло. Со стадиона отпустили после 16.00, автобусы и маршрутные такси в это время ходят нормально", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Проблемы у болельщиков возникают в тех случаях, когда мероприятия заканчиваются вечером, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" работник грозненского предприятия Мансур.

"В прошлый раз мы были на игре "Ахмата" с "Оренбургом", так как матч закончился поздно вечером, автобусы и маршрутки уже практически не ходили. Тогда нам с друзьями пришлось добираться домой на такси, скинулись каждый по 100 рублей", - рассказал мужчина.

Напомним, что встреча "Ахмата" и "Оренбурга" состоялась в Грозном 22 сентября и завершилась ничьей со счетом 1:1. Работники бюджетных организаций и студенты тогда также назвали вынужденным свое присутствие на стадионе в качестве болельщиков.

Ранее жители Грозного сообщали о принудительном посещении матча "Ахмат" - "Уфа" 2 сентября и встречи грозненского клуба с "Рубином" 18 августа. До этого, 17 августа, жители Чечни сообщили о принуждении бюджетников к посещению международного турнира по кикбоксингу в Грозном.

Примечание:

"Ахмат" на выезде обыграл "Спартак"", "Жители Ведено пожаловались Путину на несправедливый арест односельчанина", "Игорь Ледяхов покинул пост главного тренера "Ахмата".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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