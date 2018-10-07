Игроки "Ахмата" и "Анжи" во время матча. Грозный, 7 октября 2018 года. Фото http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_v_prjamom_jefire051018/

07 октября 2018, 16:50

"Ахмат" и "Анжи" сыграли вничью в Грозном

Футбольный матч между грозненским клубом "Ахмат" и махачкалинским "Анжи" в 10-м туре премьер-лиги закончился сегодня со счетом 0:0.

Встреча грозненского и махачкалинского клубов состоялась сегодня на стадионе "Ахмат Арена" в столице Чечни.

За всю игру футболисты обеих команд не забили ни одного гола, следует из трансляции на сайте Российской Премьер-Лиги.

По итогам матча, который завершился примерно в 16.00 мск, "Ахмат" с 12 очками занимает девятое место в турнирной таблице, "Анжи" с 10 очками - 13-е.

Клуб "Ахмат" нынешнее свое название получил в 2017 году. Он назван так в честь первого пророссийского президента Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни. О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование футбольного клуба рассказывается в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

"Анжи" в прошлом был одним из самых богатых футбольных клубов России, говорится в видеосюжете "Кавказского узла". На момент перехода от Сулеймана Керимова к новому владельцу - Осману Кадиеву - клуб не имел "ни своего стадиона, ни своей тренировочной базы", заявили в апреле "Кавказскому узлу" дагестанские журналисты. Созданный в начале сентября фонд "Анжи живи" не решит финансовых проблем клуба, заявили опрошенные "Кавказским узлом" фанаты.

"Кавказский узел" ранее писал, что 30 сентября "Анжи" обыграл "Зенит" на стадионе в Каспийске. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу махачкалинцев. "Ахмат" 29 сентября со счетом 2:0 проиграл "Локомотиву" в выездном матче.

На "Кавказском узле" опубликованы справки о футбольных клубах "Ахмат" и "Анжи".

Примечание:

"Руководство "Анжи" не исключило банкротства клуба на фоне ультиматума игроков", "Начал работу фонд помощи ФК "Анжи""

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