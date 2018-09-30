"Анжи" обыграл "Зенит" на стадионе в Каспийске

30 сентября 2018, 17:23

Матч между "Анжи" и "Зенитом" в девятом туре Российской премьер-лиги завершился со счетом 2:1 в пользу махачкалинцев.

Игра состоялась сегодня на стадионе "Анжи-Арена" в Каспийске.

Первый гол на 47-й минуте забил футболист "Зенита" Клаудио Маркизио. На 71-й минуте игрок "Анжи" Андрес Понсе сравнял счет. На 83-й Владислав Кулик вывел махачкалинскую команду вперед, сообщается на сайте Российской Премьер-Лиги.

При этом "Анжи" доигрывал матч в меньшинстве: на 76-й минуте вторую желтую карточку, приведшую к удалению, получил Дмитрий Белоруков, пишет "Интерфакс".

По итогам игры "Анжи" с девятью очками занимает 12 место в турнирной таблице.

В прошлом "Анжи" был одним из самых богатых футбольных клубов России, говорится в видеосюжете "Кавказского узла". На момент перехода от Сулеймана Керимова к новому владельцу - Осману Кадиеву - клуб не имел "ни своего стадиона, ни своей тренировочной базы", заявили в апреле "Кавказскому узлу" дагестанские журналисты. Созданный в начале сентября фонд "Анжи живи" не решит финансовых проблем клуба, заявили опрошенные "Кавказским узлом" фанаты.

ФК "Анжи" основан в 1991 году. Он является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013, финалистом Кубка России 2000-2001 и 2012-2013, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке о махачкалинской команде.