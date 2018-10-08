08 октября 2018, 23:59

Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки 23 раза подверглись обстрелам, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября Азербайджан заявил о 25 обстрелах своих позиций, а днем ранее, 6 октября, о 27 обстрелах. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха заявило о 150 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю с 30 сентября по 6 октября.

С утра 7 октября до утра 8 октября из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны азербайджанские позиции в селах Агбулаг и Мунджуглу в Товузском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По данным оборонного ведомства, обстрелы велись с позиций в приграничном селе Чинари Бердского района Армении, а также с позиций "близ оккупированных сел", уточнило оборонное ведомство.

На официальных сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха на 08.30 мск 8 октября комментариев по поводу этого заявления нет.

Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после его обострения в апреле 2016 года, не прекратило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В зоне конфликта обстрелы ведутся ежедневно в течение двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Происходящие в зоне карабахского конфликта события "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?опубликованы в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Алиев и Пашинян договорились вместе предотвращать инциденты на границе", "Армения и Азербайджан поспорили о потерях в зоне конфликта", "Эрдоган подтвердил в Баку поддержку Азербайджана в карабахском конфликте".

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