Азербайджан заявил о 25 пулеметных обстрелах

07 октября 2018, 09:12

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 25 раз за минувшие сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября Азербайджан заявил о 27 обстрелах своих позиций, а днем ранее, 5 октября - о 30 обстрелах. В свою очередь оборонное ведомство Нагорного Карабаха заявило о 150 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю с 30 сентября по 6 октября.

С утра 6 октября до утра 7 октября были обстреляны азербайджанские позиции в селах Кохнегышлаг в Агстафинском районе, Гызылгаджылы в Газахском районе и Заманлы в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По данным оборонного ведомства, обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов с позиций, расположенных на территории Армении, а также с позиций "близ оккупированных сел".

Комментариев по поводу этого заявления на официальных сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха по данным на 08.50 мск 7 октября нет.

Объявленное после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года перемирие не остановило противостояния сторон, отмечается в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", подготовленной "Кавказским узлом". Обстрелы в зоне конфликта ведутся в течение двух лет ежедневно, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?" размещены в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".