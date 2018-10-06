Учения азербайджанских войск. Октябрь 2018 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана

06 октября 2018, 09:36

Азербайджан насчитал 27 обстрелов с армянской стороны

Подразделения Вооруженных сил Армении 27 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, сообщило министерство обороны Азербайджана.

"Кавказский узел" сообщал, что с 4 по 5 октября Азербайджан насчитал 30 обстрелов своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз", - сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как с территории Армении, так и с позиций, расположенных на территории, которую Азербайджан считает оккупированной, говорится в сообщении ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 9:00 мск 6 октября не прокомментиррвали на своих сайтах данное заявление.

Перемирие, которое было объявлено после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, не остановило противостояния сторон, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта ведутся в течение двух лет каждый день, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о том, что  происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах", "Военные аналитики в Баку объяснили усиление военной риторики Азербайджана", "Состояние раненного в Карабахе солдата улучшилось".

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