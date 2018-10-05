Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах двух сел

05 октября 2018, 23:53

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен за сутки 30 раз, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября Азербайджан заявил о 28 обстрелах в зоне карабахского конфликта, днем ранее, 3 октября, - о 30 обстрелах. Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 230 обстрелов с азербайджанской стороны с 23 по 29 сентября.

28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян на саммите стран СНГ решили создать механизм оперативной связи для предотвращения нарушений перемирия в зоне карабахского конфликта. Эта договоренность уже повлияла на обстановку в зоне конфликта, сообщил 3 октября Никол Пашинян. Данные Минобороны Азербайджана подтвердили, что в начале октября интенсивность обстрелов существенно снизилась.

Позиции азербайджанской армии в селах Гызылгаджылы и Заманлы за сутки были обстреляны 30 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Обстрелы велись с территории Армении и с позиций, расположенных "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте министерства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Перемирие, которое было объявлено после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта ведутся в течение двух лет каждый день, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".