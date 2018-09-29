Азербайджан призвал международное сообщество заставить Армению выполнять резолюции ООН

Армянские власти необходимо принудить к выполнению резолюций по нагорно-карабахскому конфликту, заявил министр иностранных дел Азербайджана с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

Как писал "Кавказский узел", в 1993 году Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, связанные с нагорно-карабахским конфликтом. Совбез подтвердил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, и призвал к "уважению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", заявив о "недопустимости применения силы для приобретения территорий".

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на прениях 73-й сессии Генассамблеи ООН, напомнил об "оккупации Арменией" пятой части территории Азербайджана. "Каждый девятый житель страны является беженцем или внутренним переселенцем", - сказал он, призвав международное сообщество оказать давление на армянские власти, сообщила 28 сентября на своем сайте Русская служба новостей ООН.