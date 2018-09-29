29 сентября 2018, 11:28

Азербайджан призвал международное сообщество заставить Армению выполнять резолюции ООН

Армянские власти необходимо принудить к выполнению резолюций по нагорно-карабахскому конфликту, заявил министр иностранных дел Азербайджана с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

Как писал "Кавказский узел", в 1993 году Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, связанные с нагорно-карабахским конфликтом. Совбез подтвердил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, и призвал к "уважению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", заявив о "недопустимости применения силы для приобретения территорий".

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на прениях 73-й сессии Генассамблеи ООН, напомнил об "оккупации Арменией" пятой части территории Азербайджана. "Каждый девятый житель страны является беженцем или внутренним переселенцем", - сказал он, призвав международное сообщество оказать давление на армянские власти, сообщила 28 сентября на своем сайте Русская служба новостей ООН.

"Мы призываем международное сообщество послать мощный сигнал и оказать давление на Армению в целях обеспечения ею полного соблюдения международного права и немедленного и безоговорочного начала осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в отношении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта", - процитировало сегодня слова Мамедъярова РИА "Новости".

На сайтах министерств иностранных дел Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 11:28 мск 29 сентября нет комментариев относительно заявления Эльмара Мамедъярова.

Ранее, 22 сентября, МИД Азербайджана осудил заявление о ситуации на армяно-азербайджанской границе, сделанное генсеком Организации Договора о коллективной безопасности Юрием Хачатуровым. Он имеет армянское гражданство, и потому предвзят, заявил официальный Баку.

Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". 

Примечание:

"Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб", "Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта".

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