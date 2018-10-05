Азербайджан зафиксировал обстрелы в трех приграничных с Арменией районах

05 октября 2018, 01:26

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 28 раз за сутки с 3 по 4 октября, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября Азербайджан заявил о 30 обстрелах в зоне карабахского конфликта. Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 230 обстрелов с азербайджанской стороны с 23 по 29 сентября.

Подразделения вооруженных сил Армении с 3 по 4 октября 28 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта. Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в селах Гушчу Айрым Газахского района, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается 4 октября на сайте Минобороны Азербайджана.

Армения и Нагорный Карабах пока не ответили на данное заявление оборонного ведомства Азербайджана.