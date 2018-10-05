05 октября 2018, 01:26
Азербайджан зафиксировал обстрелы в трех приграничных с Арменией районах
Позиции азербайджанской армии были обстреляны 28 раз за сутки с 3 по 4 октября, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 3 октября Азербайджан заявил о 30 обстрелах в зоне карабахского конфликта. Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 230 обстрелов с азербайджанской стороны с 23 по 29 сентября.
Подразделения вооруженных сил Армении с 3 по 4 октября 28 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта. Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в селах Гушчу Айрым Газахского района, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается 4 октября на сайте Минобороны Азербайджана.
Армения и Нагорный Карабах пока не ответили на данное заявление оборонного ведомства Азербайджана.
Перемирие, которое было объявлено после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В зоне конфликта обстрелы ведутся в течение двух лет каждый день, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".