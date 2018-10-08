Суд признал незаконной сделку с госимуществом в Дагестане

08 октября 2018, 08:25

Арбитражный суд признал нарушающим закон решение правительства Дагестана о передаче в собственность некоммерческого фонда недостроенных спортзала и гостиницы, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, спортивный зрелищный зал на 5000 мест и 12-этажная гостиница на 110 мест были переданы некоммерческому фонду в качестве имущественного взноса на основании распоряжения правительства Дагестана в 2017 году.

Арбитражный суд Дагестана посчитал недействительными это распоряжение и заключенный минимуществом, минстроем, минспортом республики договор о передаче фонду объектов недвижимости, а также договоры аренды земельных участков, сообщила 7 октября на своем сайте прокуратура Дагестана.

При заключении договоров было нарушено ряд требований законодательства, в частности, эти строения не были включены в перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации в 2017 году, передача зданий не была согласована с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Дагестану, уточнило ведомство.

Суд обязал фонд вернуть недостроенные объекты в государственную собственность, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что 15 марта на совещании глава правительства Дагестана Артем Здунов и прокурор республики Денис Попов обсудили множественные злоупотребления в управлении госимуществом.