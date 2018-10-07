Российский бизнесмен освобожден в Абхазии после похищения

07 октября 2018, 21:30

Похищенный в июне в Абхазии бизнесмен из Санкт-Петербурга Максим Яковлев дал показания силовикам, розыск похитителей продолжается, сообщил сегодня помощник генпрокурора республики.

Как писал "Кавказский узел", акционер АО "Кировский завод" и генеральный директор АО "Полиграфоформление" Максим Яковлев был похищен ночью 20 июня из гостиницы Afon Resort Hotel в городе Новый Афон. Вооруженные люди в масках и камуфлированной форме, угрожая персоналу отеля, ворвались в номер Яковлева, насильно вывели его и увезли в неизвестном направлении, сообщила Генеральная прокуратура Абхазии. Через месяц бизнесмен передал супруге записку, в которой где говорилось, что за него требуют 200 миллионов рублей выкупа.

Яковлев является фигурантом уголовного дела в Киргизии, которое было возбуждено по заявлению его бывшего партнера". Бизнесмен был объявлен в розыск по линии Интерпола. Он подозревается в вооруженном разбое (нападение с целью ограбления), принудительном отстаивании частного права, несанкционированном захвате жилых помещений и нарушении ряда других статей Уголовного кодекса Киргизии, указано в информации, размещенной на сайте Интерпола.

Об освобождении Максима Яковлева сегодня сообщил помощник генерального прокурора Абхазии Даур Амичба.

"Похитители вернули Максима Яковлева. Вчера (6 октября - прим."Кавказского узла") он пришел в Генеральную прокуратуру, дал показания. Будем продолжать розыск злоумышленников, которые похитили бизнесмена, и место, где его держали все это время", – цитирует Амичбу "Sputnik Абхазия".

По словам Амичбы, Яковлев выглядел уставшим, был обросшим и в грязной одежде, уточняет сегодня ТАСС.

В понедельник, 8 октября, Яковлева ждут в Главном следственном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу, где 18 июля было возбуждено уголовное дело по факту его похищению в Абхазии, сообщила со ссылкой на источники интернет-газета "Фонтанка".

Комментариев от самого Максима Яковлева или от его представителей не поступало.

Напомним, в феврале трое неизвестных в масках попытались похитить гендиректора татарской строительной компании "Эверест" Руслана Файтыхова в Цхинвале. Бизнесмену удалось скрыться от похитителей.