Грузия заявила о похищении пастуха у границы с Южной Осетией

07 октября 2018, 19:59

О похищении пастуха из села Кирбали близ границы с Южной Осетией извещена Миссия наблюдателей Евросоюза, сообщили сегодня власти Грузии.

50-летний Акакий Датиашвили был похищен вечером 6 октября во время выпаса скота, но известно об этом стало лишь сегодня.

Информацию подтвердил поверенный села Давид Церцвадзе. В момент похищения на пастбище вместе с с Датиашвили находились его сын и односельчане. Пастух известил их о своем похищении, крикнув, чтобы они убегали, сообщил "Первый канал".

О случившемся проинформирована наблюдательная миссия Евросоюза, сообщило сегодня со ссылкой на Службу госбезопасности Грузии информагентство "Интерпрессньюс".

Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе прокомментировал информацию о похищении пастуха у села Кирбали. "Это еще раз подчеркивает необходимость допуска туда (в зону грузино-южноосетинского конфликта - прим. "Кавказского узла") международного мониторинга", - приводит информационное агентство слов политика.

Комментариями южноосетинской стороны относительно информации о похищении 50-летнего гражданина Грузии "Кавказский узел" пока не располагает. На странице КГБ Южной Осетии в Facebook сообщений о его судьбе по состоянию на 19.58 мск 7 октября нет.

Согласно сообщению от 4 октября, в сентябре 2018 года 53 человека были задержаны КГБ Южной Осетии на границе за нарушение "установленных правовых режимов". Из них 41 человек был оштрафован, пятеро оштрафованы и выдворены за пределы Южной Осетии, в отношении одного возбуждено уголовное дело, а шесть человек предупреждены. Общая сумма штрафов составила 142 тысячи рублей, говорится в сообщении.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии.