06 февраля 2018, 20:15

Глава строительной компании убежал от похитителей в Цхинвале

Три человека в масках попытались похитить в Цхинвале гендиректора татарской строительной компании "Эверест" Руслана Файтыхова. Полицейские задержали двух подозреваемых, сообщила Генпрокуратура Южной Осетии.

По данным ведомства, попытка похищения произошла 5 февраля около 21.00 (20.00 мск). Фатыхова били, но ему удалось вырваться и убежать.

"Опасаясь задержания со стороны правоохранительных органов, похитители не стали преследовать Файтыхова и скрылись с места преступления, так и не доведя до конца свой план", - со ссылкой на Генеральную прокуратуру Южной Осетии информирует "Интерфакс".

Группа компаний "Эверест" из Татарстана занимается в Южной Осетии восстановлением разрушенного жилья и строительством инфраструктурных объектов. Генеральным подрядчиком в Южной Осетии ГК "Эверест" была назначена по распоряжению помощника президента России Владислава Суркова, ранее сообщил журналист радиостанции "Эхо Кавказа" Мурат Гукемухов. В ноябре 2017 года власти Южной Осетии раскритиковали строительные компании, в том числе "Эверест", за срыв сроков завершения работ.

Возбуждено дело по ч.3 ст. 30, п. "а" и "з" ч. 2 ст. 126 УК Южной Осетии (покушение на похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). В качестве подозреваемых задержаны двое местных жителей. При обыске в их автомобиле и домах были изъяты автоматы с патронами, средства радиосвязи, передает ИА "Рес".

Комментариев от подозреваемых или их представителей относительно задержания не поступало.

Напомним, что в августе 2017 года в МВД Южной Осетии сообщили об установлении личностей членов банды, занимавшейся похищением бизнесменов. 10 января Госдеп США назвал Южную Осетию в числе регионов Кавказа, опасных для посещения туристами.

Примечание:

"Заключенные в Цхинвале прекратили голодовку", "Грузия заявила о похищении пастуха в районе границы с Южной Осетией", "Трое граждан Грузии освобождены из изолятора в Южной Осетии".

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