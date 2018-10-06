06 октября 2018, 21:22

Ингушские депутаты отменили итоги голосования за передел границы

Депутаты парламента Ингушетии аннулировали итоги прошедшего 4 октября голосования за ратификацию Соглашения о границе с Чечней. Повторное голосование намечено на 8 октября.

Как писал "Кавказский узел", сегодня внеочередное заседание Народного собрания Ингушетии не состоялось из-за отсутствия кворума, рассказали депутаты участникам митинга в Магасе.

4 октября за ратификацию Соглашения о закреплении границы с Чечней проголосовали 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, заявили власти Ингушетии. Однако сами парламентарии рассказали, что "за" проголосовали лишь пять депутатов. Попытка организовать повторное голосование на следующий день, 5 октября, сорвалась из-за отсутствия кворума.

Парламентарии сегодня аннулировали результаты голосования за ратификацию Соглашения, передал корреспондент "Кавказского узла" слова депутата Сет-Салима Ахильгова, сказанные собравшимся на митинг.

По словам Сет-Салима Ахильгов, повторное голосование по этому вопросу намечено на понедельник, 8 октября, пишет "Интерфакс".

Напомним, что массовая акция протеста против изменения границы с Чечней проходит в Магасе с 4 октября. Ее участники требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, который подписал Соглашение с Чечней. Несмотря на холодную погоду, акция протеста идет круглосуточно. Сегодня правительство Ингушетии санкционировало митинг в Магасе.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы) размещены на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". На "Кавказском узле" также размещена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

Примечание:

"Ингуши призвали Кремль направить в Магас федеральных чиновников", "Евкуров разглядел в магасском протесте религиозный подтекст", "40 страниц с подписями ингушей против Соглашения с Чечней размещены в соцсети".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

06 октября 2018, 21:22

06 октября 2018, 20:52

06 октября 2018, 20:40

06 октября 2018, 19:52

06 октября 2018, 19:18

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи