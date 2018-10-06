Ингушские депутаты отменили итоги голосования за передел границы

06 октября 2018, 21:22

Депутаты парламента Ингушетии аннулировали итоги прошедшего 4 октября голосования за ратификацию Соглашения о границе с Чечней. Повторное голосование намечено на 8 октября.

Как писал "Кавказский узел", сегодня внеочередное заседание Народного собрания Ингушетии не состоялось из-за отсутствия кворума, рассказали депутаты участникам митинга в Магасе.

4 октября за ратификацию Соглашения о закреплении границы с Чечней проголосовали 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, заявили власти Ингушетии. Однако сами парламентарии рассказали, что "за" проголосовали лишь пять депутатов. Попытка организовать повторное голосование на следующий день, 5 октября, сорвалась из-за отсутствия кворума.

Парламентарии сегодня аннулировали результаты голосования за ратификацию Соглашения, передал корреспондент "Кавказского узла" слова депутата Сет-Салима Ахильгова, сказанные собравшимся на митинг.

По словам Сет-Салима Ахильгов, повторное голосование по этому вопросу намечено на понедельник, 8 октября, пишет "Интерфакс".

Напомним, что массовая акция протеста против изменения границы с Чечней проходит в Магасе с 4 октября. Ее участники требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, который подписал Соглашение с Чечней. Несмотря на холодную погоду, акция протеста идет круглосуточно. Сегодня правительство Ингушетии санкционировало митинг в Магасе.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы) размещены на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". На "Кавказском узле" также размещена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".