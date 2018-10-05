05 октября 2018, 22:25

Источники сообщили об изъятии документов в комитете госзакупок Дагестана

Силовики проводят выемку документов в комитете по государственным закупкам Дагестана в Махачкале, сообщают источники. Официального подтверждения этой информации нет. 

Как писал "Кавказский узел", антимонопольные органы Дагестана в апреле сообщили о 186 нарушениях при проведении госзакупок за первый квартал 2018 года. Нарушившие закон госслужащие должны заплатить более полутора миллиона рублей штрафа, сообщили в Управлении ФАС Дагестана.

27 июня глава Дагестана Владимир Васильев освободил Омаргаджа Алиева от должности председателя комитета по государственным закупкам Дагестана "по собственному желанию". 28 июня исполняющим обязанности председателя Комитета был назначен Джафар Гаджибеков, который прошел отбор в конкурсе по формированию резерва управленческих кадров, говорится в материале "Кавказского узла".  

Об изъятии документов в комитете по государственным закупкам Дагестана сотрудниками правоохранительных органов сообщил сегодня информированный источник, на которого ссылается "Интерфакс".

"В комитете идет выемка документов, связанных с проведением закупок для республиканских министерств и ведомств", - сообщил источник в силовых структурах региона, слова которого приводит ТАСС.

Официального подтверждения информации о выемке документов в комитете по госзакупкам Дагестана нет. По состоянию на 22.20 мск на сайте Главного управления МВД, прокуратуры, Следственного управления СК и Управления ФАС Дагестана сообщений об этом не размещено. 

Новости об арестах чиновников, обысках и изъятии документов в органах власти Дагестана собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Верховный суд Дагестана оставил под арестом Магомедрасула Омарова", "Обвинение попросило пять лет тюрьмы для Мусы Мусаева", "ФОМС начал проверку в Дагестане через 1,5 месяца после ареста Сулейманова". 

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