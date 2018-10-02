Верховный суд Дагестана оставил под арестом Магомедрасула Омарова

02 октября 2018, 21:18

Верховный суд Дагестана оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте директора филиала управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова, сообщил сегодня адвокат чиновника.

Как писал "Кавказский узел", Магомедрасул Омаров был задержан 4 сентября по подозрению в мошенничестве. 7 сентября суд арестовал его на 10 суток, а 9 сентября суд в Махачкале отклонил ходатайство защиты Омарова о домашнем аресте.

Глава филиала ФКУ "Упрдор "Каспий" получил 60 миллионов рублей, пообещав коммерческой фирме повлиять на оплату госконтракта на сумму 2,7 млрд рублей, сообщила 4 сентября прокуратура Дагестана. Адвокаты Омарова заявили, что эти 60 миллионов рублей - коммерческий займ, который одна строительная фирма выдала другой. Эти средства, заявили защитники, были потрачены на приобретение асфальтоукладчиков.

Защита обжаловала постановление Советского районного суда Махачкалы об аресте Магомедрасула Омарова, однако Верховный суд республики отклонил ее ходатайство, сообщил сегодня ТАСС.

Советский райсуд в постановлении об избрании меры пресечения Омарову не отразил доводы защиты, считает адвокат чиновника Руслан Русланов.

Он сообщил, что направил обращение на имя главы Дагестана Владимира Васильева, в котором изложили нарушения, допущенные, по его мнению, правоохранительными и следственными органами.

"Омарову вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, - прим. "Кавказского узла"), то есть законченный состав преступления, при этом ни до возбуждения уголовного дела, ни после задержания и предъявления ему обвинения следствие не проверило, куда из ДСК № 2 ушли эти 60 млн рублей", - заявил Русланов, слова которого приводит интернет-газета "Молодёжь Дагестана".

По состоянию на 21.15 мск на сайте Верховного суда Дагестана нет информации об отклонении апелляции защиты Магомедрасула Омарова.

Напомним, видео задержания Магомедрасула Омарова было опубликовано в Интернете.

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