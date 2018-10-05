Ингушские депутаты потребовали отменить ратификацию соглашения о границах

05 октября 2018, 14:33

Несколько депутатов Народного собрания Ингушетии подписали заявление о фальсификациях при голосовании за утверждение границы между Ингушетией и Чечней, потребовав нового обсуждения этого вопроса.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Ингушетии сообщили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших 4 октября на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. В тот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на фоне массовой акции протеста в Магасе подписал закон об установлении административной границы.

Сами парламентарии, по данным источников, рассказали собравшимся на площади в Магасе, что на заседании присутствовали 24 депутата, из которых только пятеро проголосовали "за", 15 - "против", еще четверо испортили бюллетени. "Я знаю, что три человека проголосовали против. Гадиев Ислам и Оздоев Зелимхан - голосовали против, засняли это и прислали мне. Кто был третий, мне трудно сказать. Четыре человека, я могу их назвать - Евлоев Бейал, Мамилов Закрий, Оздоев Аюп [и я] - испортили бюллетени", - рассказал 4 октября депутат парламента Ингушетии Руслан Гагиев на площади в Магасе. В тот же день в своем аккаунте в соцсети Facebook глава отделения "Яблока" Руслан Муцольгов разместил фото бюллетеня проголосовавшего против соглашения депутата Ахмеда Котиева.

На Telegram-канале "Ингушетия_2018" сегодня в 03.44 мск была опубликована копия заявления исполняющему обязанности председателя Народного собрания Ингушетии Картоеву, в которой указывается, что из 24 депутатов, принявших участие в голосовании за принятие закона по установлению границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия 4 октября, четыре человека испортили бюллетени, 13 проголосовали против.

"Просим вас провести повторное внеочередное заседание Народного собрания Республики Ингушетия и поставить на повестку дня следующие вопросы: 1. Об аннулировании итогов голосования в связи с фальсификацией бюллетеней. 2. Об отмене постановления Народного собрания Республики Ингушетия. 3. О проведении открытого голосования по рассмотрению закона Республики Ингушетия "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой". 4. О рассмотрении проекта закона "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой"", - говорится в документе.

Под заявлением, согласно копии, приведенной в Тelegram-канале, поставили подписи депутаты: Закрий Мамилов, Бейал Евлоев, Руслан Гагиев, Сет-Салим Ахильгов, Ахмет Накастоев, Зелимхан Оздоев, Аюп Оздоев, Магомед Тибоев. Напротив фамилии Абдул-Вагапа Осканова отмечено карандашом "сделал видеообращение (против)".

Более десяти депутатов Народного собрания Ингушетии заявили о фальсификациях при голосовании по республиканскому законопроекту об утверждении соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней, отметил в свою очередь депутат Народного собрания Закрий Мамилов.

"Мы, нижеподписавшиеся депутаты Народного собрания, заявляем, что на заседании парламента об утверждении проекта закона республики "Об утверждении соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой" 4 октября 2018 года голосовали против принятия указанного выше законопроекта", - озвучил заявление парламентариев депутат Народного собрания региона Закрий Мамилов 4 октября во время митинга в Магасе.

Кроме того, Мамилов подчеркнул, что большинство из принявших участие в голосовании высказались против утверждения соглашения. "Результаты голосования сфальсифицированы, процедура голосования проведена с нарушением регламента Народного собрания тайного голосования. ... 17 человек голосовали против принятия данного закона", - процитировал депутата "Интерфакс".

Мамилов отметил, что соответствующее заявление парламентариев будет направлено в адрес исполняющего обязанности председателя Народного собрания республики Якуба Картоева и управления Минюста по Ингушетии.

Сегодня утром в центре Магаса, несмотря на непогоду, продолжилась стихийная акция протеста против обмена территориями с Чечней. Жители Ингушетии откликнулись на призыв прийти сегодня в центр Магаса на пятничную молитву.

Участники акции протеста в Магасе потребовали нового заседания парламента

Участники акции протеста в Магасе требуют провести новое, открытое заседание парламента с присутствием духовенства и представителей общественности, рассказал блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.

"Народ требует нового голосования по вопросу границ. Но власти никак не реагируют на это требование. Пока не ясно, будет ли проведено подобное заседание", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.

Он также отметил, что участники акции не собираются расходиться, пока их требование не будет выполнено.

"Сегодня утром к собравшимся вышел депутат Народного собрания Амирхан Толдиев и заявил, что проголосовал против ратификации подписанного главами Ингушетии и Чечни соглашения. Он заявил, что, несмотря на то, что его фамилии нет под заявлением группы депутатов о фальсификации голосования, он с народом и готов клятвой на Коране доказать, что не голосовал за принятие закона", - написал своем аккаунте в соцсети Facebook глава отделения "Яблока" Руслан Муцольгов.

Он также отметил, что число протестующих в Магасе увеличилось по сравнению с 4 октября.

На сайте парламента Ингушетии 4 октября размещено сообщение о том, что "большинством голосов депутаты Народного собрания Республики Ингушетии рассмотрели и ратифицировали соглашение об установлении административной границы между Чеченской Республикой и Ингушетией, подписанное ранее главами республик". "Из 25 присутствовавших депутатов 17 проголосовало за ратификацию, трое были против, остальные воздержались", - говорится в сообщении.

При этом, по данным на 13.10 мск 5 октября, нет подтверждения информации о заявлении депутатов парламента с требованием провести новое внеочередное заседание. "Кавказский узел" не располагает подтверждением подлинности опубликованного в Тelegram-канале документа, а также подписей депутатов на нем.

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

