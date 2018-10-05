Грозненцы жалуются на неудобства из-за подготовки к юбилею города

05 октября 2018, 06:24

Жители Грозного рассказали о проблемах с передвижением по городу на личном и общественном автотранспорте, проезд которого по центральным улицам запрещен в преддверии празднования юбилея столицы Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", 5 октября в связи празднованием 200-летия Грозного объявлено в Чечне нерабочим днем. На праздник ожидается приезд в республику политических и общественных деятелей из разных стран мира, звезд эстрады, известных спортсменов. По данным мэрии, с вечера 3 октября и до полуночи 5 октября в центре города перекрыто движение автомобильного транспорта.

Жители Грозного выражали недовольство в связи с подготовкой к празднику. В частности, они раскритиковали власти за раздутый бюджет празднования и заявили об участившихся перед 200-летием города субботниках и принудительном участии в них. Также они сообщили о рейдах силовиков и значительном усилении мер безопасности в городе в канун празднования юбилея.

Блокирование улиц и кварталов в центре Грозного создало серьезные проблемы для горожан и гостей столицы, весь общественный и частный транспорт направляется по объездным маршрутам, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители чеченской столицы.

В частности, отметили они, перекрыто движение транспорта по проспектам Путина, Кадырова, Хусейна Исаева, а также улицам Мира, Грибоедова, Лорсанова, Шерипова, Орзамиева, части улиц Абдурахманова и Кан-Калика в центральной части Грозного.

«Сегодня [4 октября] с утра все центральные улицы перекрыли. В оцеплении стоят полицейские и росгвардейцы, пропускают только свои спецмашины. Остальные должны ехать в обход. На дорогу до работы у меня ушло около часа, потому что везде пробки», - рассказал «Кавказскому узлу» сотрудник одного из автопредприятий в Грозном Беслан.

«Прежде когда закрывали проспект Путина, можно было объехать по проспекту Эсамбаева или улице Лорсанова. Сейчас закрыты и они. Проспект Эсамбаева теперь вообще превратили в пешеходную зону, транспорт здесь вообще уже не будет ездить. Власть готовится отмечать День Грозного, а для простых горожан это больше проблема, чем праздник», - заявила жительница города Яха "Кавказскому узлу".

«Возвращаюсь домой – центр полностью закрыт. Пришлось оставить машину за два квартала во дворе дома, где живет сосед, и идти пешком. Другого выхода не было. Пытался объяснить стоявшим в оцеплении полицейским, что еду домой, живу в центре, но у них только один ответ – «нельзя», - рассказал "Кавказскому узлу" грозненец Магомед.

Ограничение движения автотранспорта в центральной части Грозного действует до 23.00 5 октября в связи с празднованием 200-летия города, население об этом было уведомлено заранее, утверждает офицер чеченской полиции. «Соответствующее объявление было на телевидении. Видимо, просто многие не обратили на это внимания», - заявил он "Кавказскому узлу".