Праздничный салют в Грозном. Фото Пресс-служба мэрии Грозного http://grozmer.ru

03 октября 2018, 13:48

Власти Чечни объявили 5 октября нерабочим днем

5 октября объявлено в Чечне нерабочим днем в связи с празднованием 200-летия Грозного. Соответствующий указ подписал глава республики 2 октября. Правоохранительные органы Чечни сегодня перешли на усиленный вариант несения службы.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 октября в связи празднованием 200-летия Грозного ожидается приезд в Чечню политических и общественных деятелей из разных стран мира, звезд эстрады, известных спортсменов.

Председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен вице-премьер России Виталий Мутко, руководивший Минспорта во время сочинской Олимпиады. Пользователи соцсетей высмеяли Мутко в роли организатора юбилея Грозного.

Грозненцы выражали недовольство в связи с подготовкой к празднику. В частности, они раскритиковали власти за раздутый бюджет празднования и заявили об участившихся перед 200-летием города субботниках и принудительном участии в них. Также они сообщили о рейдах силовиков и значительном усилении мер безопасности в городе в канун празднования юбилея. 

По случаю празднования в чеченской столице запланировано проведение различных спортивных и культурно-массовых мероприятий, этот день объявлен нерабочим, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате главы и правительства Чечни.

"5 октября указом главы республики объявлено нерабочим днем в связи с празднованием 200-летия Грозного. В этот день в Грозном состоится открытие различных социальных объектов, пройдут фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, праздничный концерт, бойцовский турнир по смешанным единоборствам и другие мероприятия. Ожидается, что на праздник приедет порядка 5-6 тысяч гостей из самых разных регионов нашей страны и зарубежных стран", - заявили в аппарате главы и правительства ЧР.

В мэрии Грозного сообщили, что в отелях и гостиницах не осталось свободных мест. "Общее число номеров в отелях и гостиницах города составляет порядка 1 500 единиц. Все они забронированы еще две-три недели назад", - сказал сотрудник городской администрации.

Также он рассказал, что на 5 октября в чеченской столице запланировано 200 свадеб. "Все расходы на свадебные торжества для 200 пар молодоженов взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-хаджи Кадырова. Пройдут они во Дворцах торжеств и ресторанах города", - сообщил сотрудник мэрии.

В связи с предстоящими масштабными торжествами правоохранительные органы республики с сегодняшнего дня переведены на усиленный вариант несения службы. С вечера 3 октября и до полуночи 5 октября в центральной части города будет перекрыто движение автомобильного транспорта, проинформировали в мэрии.

Примечание:

"Пользователи соцсетей поддержали скромное празднование юбилея Романова в Чечне", "Пользователи соцсетей высмеяли Мутко в роли организатора юбилея Грозного", "Жители Чечни раскритиковали решение Росгвардии отметить юбилей генерала Романова".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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