Пользователи соцсетей высмеяли Мутко в роли организатора юбилея Грозного

28 августа 2018, 19:23

Назначение вице-премьера Виталия Мутко главой оргкомитета по подготовке к празднованию 200-летия Грозного напомнило о допинговом скандале, больших объемах освоения бюджетных средств и выступлениях чиновника на английском языке. Пользователи соцсетей также вспомнили о трагической участи чеченцев, живших на месте основания крепости Грозная.

"Кавказский узел" сообщал, что вице-премьер России Виталий Мутко, руководивший Минспорта во время сочинской Олимпиады, назначен председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования 200-летия Грозного. Празднование будет отмечаться 5 октября.

Жители республики прокомментировали в социальных сетях назначение Мутко, припомнив чиновнику связанные с его именем скандалы. Часть пользователей расценила назначение как свидетельство того, что на празднование юбилея Грозного будут выделены значительные финансовые средства, поскольку ранее Мутко занимался организацией таких масштабных событий как Олимпиада в Сочи в 2014 году и чемпионат мира по футболу-2018.

"Там наверно, хороший куш сорвать светит, раз такие назначенцы", - предположил, комментируя сообщение на странице ЧГТРК "Грозный" в Facebook, Imran Umalatov.

Некоторые жители Чечни вспомнили старые шутки, связанные с англоязычной приветственной речью Мутко на заседании исполкома ФИФА в 2010 году.

"Это хорошо! Если вдруг приедут иностранцы на празднование, то у нас будет человек, который свободно сможет вести беседу с ними)))", - пошутил Alvi Kasumov.

"Только бы на чеченском не заговорил))", - написал Тумсо Чеченский под видео "Мутко возглавил оргкомитет по празднованию юбилея Грозного" на YouTube.

Пародийный перевод новости о назначении Мутко на английский был опубликован 27 августа в одном из пабликов социальной сети "ВКонтакте". "Виталий Мутко назначен председателем оргкомитета (евро ассосэйшн) по празднованию 200-летия Грозного (Грозный из зе кэпитал оф Чечен Репаблик) <...> Ну что, грозненцы, лет ми спик фром май харт, май фрэндс", - говорится в публикации.

Речь Виталия Мутко, которую он прочитал по бумаге на ломаном английском языке во время заседания исполкома ФИФА в 2010 году, вызвала большой общественный резонанс. Фразы чиновника послужили основой для множества шуток. Президент Путин в декабре 2015 года подарил на день рождения министра русско-английский разговорник, а премьер Дмитрий Медведев представил назначенного вице-премьером Мутко со словами: "Ну что, лет ми спик фром май харт". Популярный музыкант-видеоблогер Enjoykin опубликовал 19 сентября 2015 года клип From My Heart (feat. Виталий Мутко) с нарезкой цитат чиновника на английском. Видео по состоянию на 19.03 мск 28 августа набрало 4 742 214 просмотров.

"Ого, сколько еще денег вкачают в столицу Чечении", - написал, комментируя новость о новом назначении Мутко, ингушский активист Барах Чемурзиев на своей странице в Facebook. "Туда вкачают мельдоний", - пошутил в ответ, припомнив допинговый скандал, Магомед Оздоев.

9 декабря 2016 года глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада о системе фальсификаций допинг-проб в России. Он констатировал, что министр спорта России Виталий Мутко не мог не знать о существовании этой системы. После доклада МОК объявил о перепроверке проб всех российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне, в результате многие призеры Игр были лишены наград и отстранены от соревнований.

В мае 2018 года глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сообщил, что Виталий Мутко стал "антилидером" обновленного правительства России. "Антилидер тоже есть, это Виталий Мутко. Он один из самых известных членов правительства, но отнюдь не один из самых популярных", - заявил социолог 21 мая в эфире телеканала НТВ.

Подготовка к юбилею напомнила спор о возрасте чеченской столицы

"Намечается празднование 200-летия "русского" города, именно на этом и будет делаться акцент. Параллельно следует напомнить о сожженных дотла селениях, прилегавших к крепости Грозный", - написал аль капоне аль капоне, комментируя видеоновость о назначении Мутко на YouTube.

Датой основания чеченской столицы официально считается дата основания в низовье Сунжи крепости Грозная в 1818 году. "В июне 1818 года, недалеко от чеченских селений, на пустом участке левого берега Сунжи было начато строительство крепости Грозная, которое было закончено лишь через три года. По приказу проконсула Кавказа Ермолова войска под командованием генерала Вельяминова в октябре 1818 года разгромили селение Старая Сунжа (Соьлжа-юрт) и за счет разрушенного села достроили основные строения крепости. Окрестные аулы в спешном порядке были покинуты их жителями, которые ушли поближе к чеченским горам. На территории покинутых чеченцами аулов и стал позже разрастаться Грозный", - пишет кандидат исторических наук Омар Баталиев в своей статье "История города Грозный", опубликованной на сайте "Мир истории".

Генерал Алексей Ермолов считал, что установить прочный мир с жителями Кавказа невозможно ввиду их исторически сложившейся психологии, племенной раздробленности и установившегося отношения с русскими, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Кавказская война".

Известный чеченский краевед и этнограф Ахмад Сулейманов утверждает в своей книге о микротопонимах Грозного и прилегающих населенных пунктов, что "на территории нынешнего Грозного находилось более 20 чеченских аулов и хуторов, которые уничтожили войска генерала Ермолова". Сулейманов приводит чеченские названия этих хуторов и аулов, фиксируя их местоположение, указал доктор географических наук Алексей Головлев в своей статье "Об одном историческом утверждении чеченского краеведа и этнографа", опубликованной в 2017 году и внесенной в электронную библиотеку сайта "Русский Кавказ".

Сам Головлев оспаривает утверждения Сулейманова об уничтожении более 20 населенных пунктов войсками Ермолова, ссылаясь на то, что сам Ермолов и военный историк Арнольд Зиссерман "описывают только один конфликтный случай, спровоцировавший уничтожение близлежащего к крепости Сунженского аула".

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