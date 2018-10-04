04 октября 2018, 19:55
Опознаны убитые после нападения на полицейского жители Кабардино-Балкарии
Подозреваемые в убийстве кабардино-балкарского полицейского, застреленные сегодня силовиками, оказались местными жителями Рустамом Битоковым и Рамазаном Моловым, сообщили источники.
Как сообщал "Кавказский узел", 3 октября в селе Атажукино Баксанского района было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельными и ножевыми ранениями. По данным МВД, погибший был участковым уполномоченным полиции межмуниципального отдела МВД России "Баксанский". Сегодня Следком сообщил, что двое подозреваемых в убийстве оказали сопротивление при задержании и были убиты.
Оба убитых предварительно опознаны, сообщил источник. Это Рустам Битоков 1992 года рождения и Рамазан Молов 1997 года рождения, передал слова источника "Интерфакс". Эту же информацию со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.
На сайте Следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии по состоянию на 19:55 мск 4 октября нет информации об опознании убитых.
Ранее источник, заявив об одном подозреваемом в убийстве, Рустеме, сказал, что тот был участником недавних беспорядков в Кенделене. Новости о противостоянии у селения Кенделен отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кенделен: битва за историю".
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