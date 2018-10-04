Село Атажукино в Баксанском районе Кабардино-Балкарии

04 октября 2018, 05:43

В СМИ появилась информация о предполагаемом убийце полицейского в Баксанском районе

По данным источников, в розыск по подозрению в убийстве полицейского в Кабардино-Балкарии объявлен 26-летний житель села Атажукино. 

Как информировал "Кавказский узел", 3 октября сотрудник полиции был обнаружен с огнестрельными и ножевыми ранениями в селе Атажукино Баксанского района Кабардино-Балкарии. По данным МВД, погибший был участковым уполномоченным полиции межмуниципального отдела МВД России "Баксанский". По словам источника в органах здравоохранения республики, в кобуре погибшего отсутствовало табельное оружие.

Личность подозреваемого в убийстве полицейского установлена, начат розыск 26-летнего жителя села Атажукино Рустема А. Рост подозреваемого 175-180 сантиметров, крепкого телосложения, имеет короткие темные волосы, родинку под глазом и, предположительно, носит бороду, пишет со ссылкой на источник в силовых структурах ИА "Регион online".

По предварительным данным, подозреваемый был участником недавних беспорядков в Кенделене, указывает издание, не сообщая, связано ли нападение с этими беспорядками.

18 сентября жители балкарского селения Кенделен не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего произошли стычки. 19 сентября столкновения между активистами и силовиками произошли в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. По данным активистов, 120 задержанных доставлены в изоляторы в Нальчике, Баксане и Прохладном. 28 сентября глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков сообщил, что все задержанные активисты вышли на свободу после окончания срока административных арестов. В МВД по Кабардино-Балкарии сведения о задержаниях прокомментировать отказались. Новости о противостоянии у селения Кенделен собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кенделен: битва за историю".

Официального подтверждения информации об объявлении в розыск жителя села Атажукино не поступало. Также не сообщается о мотивах нападения.

Тело полицейского было найдено в пойме реки Баксан у села Атажукино, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии. При этом пресс-служба ведомства не сообщает, что кто-либо из местных жителей объявлен в розыск.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов.

Примечание:

"Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Москве", "Московские силовики отвергли связь убитого выходца из Кабардино-Балкарии с боевиками", "Уроженец Кабардино-Балкарии убит при нападении на полицейских в Москве".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Прикреплённые файлы
Лента новостей

04 октября 2018, 07:08

04 октября 2018, 06:14

04 октября 2018, 05:51

  • Политологи назвали внеочередные выборы в Армении последним этапом "бархатной революции"

    "Бархатная революция" завершится, если в ближайшие месяцы пройдут внеочередные парламентские выборы, полагает журналист Борис Навасардян. После прихода к власти Пашиняна законодательная власть осталась подконтрольной республиканцам, отметил политолог Александр Искандарян. Досрочные выборы завершатся победой сторонников премьер-министра, предположил политтехнолог Армен Бадалян.

04 октября 2018, 05:43

04 октября 2018, 04:37

  • Глава Конституционного суда Ингушетии поддержал противников изменения границ республики

    Позиция жителей Ингушетии, раскритиковавших соглашение о закреплении границы с Чечней, является абсолютно законной и справедливой, считает председатель Конституционного суда Ингушетии Аюб Гагиев. Народное собрание Ингушетии получило отрицательный отзыв Конституционного суда республики на законопроект об изменении административных границ, сообщил "Кавказскому узлу" источник в парламенте.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи