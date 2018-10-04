В СМИ появилась информация о предполагаемом убийце полицейского в Баксанском районе

04 октября 2018, 05:43

По данным источников, в розыск по подозрению в убийстве полицейского в Кабардино-Балкарии объявлен 26-летний житель села Атажукино.

Как информировал "Кавказский узел", 3 октября сотрудник полиции был обнаружен с огнестрельными и ножевыми ранениями в селе Атажукино Баксанского района Кабардино-Балкарии. По данным МВД, погибший был участковым уполномоченным полиции межмуниципального отдела МВД России "Баксанский". По словам источника в органах здравоохранения республики, в кобуре погибшего отсутствовало табельное оружие.

Личность подозреваемого в убийстве полицейского установлена, начат розыск 26-летнего жителя села Атажукино Рустема А. Рост подозреваемого 175-180 сантиметров, крепкого телосложения, имеет короткие темные волосы, родинку под глазом и, предположительно, носит бороду, пишет со ссылкой на источник в силовых структурах ИА "Регион online".

По предварительным данным, подозреваемый был участником недавних беспорядков в Кенделене, указывает издание, не сообщая, связано ли нападение с этими беспорядками.

18 сентября жители балкарского селения Кенделен не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего произошли стычки. 19 сентября столкновения между активистами и силовиками произошли в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. По данным активистов, 120 задержанных доставлены в изоляторы в Нальчике, Баксане и Прохладном. 28 сентября глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков сообщил, что все задержанные активисты вышли на свободу после окончания срока административных арестов. В МВД по Кабардино-Балкарии сведения о задержаниях прокомментировать отказались. Новости о противостоянии у селения Кенделен собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кенделен: битва за историю".

Официального подтверждения информации об объявлении в розыск жителя села Атажукино не поступало. Также не сообщается о мотивах нападения.

Тело полицейского было найдено в пойме реки Баксан у села Атажукино, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии. При этом пресс-служба ведомства не сообщает, что кто-либо из местных жителей объявлен в розыск.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов.