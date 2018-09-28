Хатажуков сообщил об освобождении задержанных после беспорядков в Кенделене

28 сентября 2018, 13:34

Активисты, задержанные во время конфликта в Кенделене, вышли на свободу после окончания срока административных арестов, сообщил сегодня глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября жители балкарского селения Кенделен не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего произошли стычки. 19 сентября столкновения между активистами и силовиками произошли в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. По данным активистов, 120 задержанных были доставлены в изоляторы в Нальчике, Баксане и Прохладном.

"По имеющейся у нас информации, все 120 задержанных активистов уже отпущены. Это достаточно достоверная информация. Официальной информации все еще нет", - сказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» Валерий Хатажуков.

По его словам, 30 человек были оштрафованы либо получили несколько суток ареста. "Были оштрафованы на сумму от 500 рублей до 10 тысяч или получили административные сроки от двух до пяти суток. Все они уже освобождены. Представители Правозащитного центра не посещали задержанных активистов, так как в этом не было необходимости", - сообщил Хатажуков.

Задержанные были жителями Кенделена, Баксана и Нальчика, уточнил правозащитник.

Представители МВД по Кабардино-Балкарии оказались недоступными для комментария. На сайте министерства информация о задержанных пока также не опубликована.

Беспорядки в Кенделене и противостояние кабардинцев и балкарцев нельзя объяснить исключительно спорами из-за горных пастбищ, отмечает старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Денис Соколов в своем материале для "Кавказского узла". По его мнению, два народа могли бы вместе праздновать победы и отмечать траурные даты, но в итоге руководство республики отгородилось от людей силовиками и усугубило конфликт.

Напомним, что причиной конфликта в селе Кенделен стало давнее несогласие кабардинцев и балкарцев в оценке исторической значимости Канжальской битвы, говорится в видеосюжете "Кавказского узла" "Битва за Кенделен: балкарцы не пропустили кабардинцев".

Новости о противостоянии у селения Кенделен "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кенделен: битва за историю". Первопричиной возникшего в связи с 310-летием Канжальской битвы межнационального конфликта в Кабардино-Балкарии опрошенные "Кавказским узлом" историки назвали земельный спор.