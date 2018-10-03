Полицейский убит в Кабардино-Балкарии

03 октября 2018, 23:33

Тело сотрудника полиции со следами насильственной смерти найдено сегодня в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщило МВД.

По данным ведомства, погибший был участковым уполномоченным полиции Межмуниципального отдела МВД России "Баксанский".

Полицейский был найден мертвым в селе Атажукина, на его теле обнаружены огнестрельные и ножевые ранения, сообщило сегодня МВД по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Врачи прибыли на место происшествия и констатировали смерть сотрудника полиции, передает сегодня со ссылкой на свой источник в органах здравоохранения Кабардино-Балкарии "Интерфакс". Он также сообщил, что в кобуре у полицейского отсутствовало табельное оружие.

"Кавказский узел" писал, что 30 августа неизвестный ранил двоих полицейских в Хасавюртовском районе Дагестана, после чего скрылся на автомобиле.