Надпись на борту автомобиля "следственный комитет". Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

04 октября 2018, 12:08

Следком отчитался об убийстве участников нападения на полицейского в Кабардино-Балкарии

Двое подозреваемых в убийстве полицейского в Баксанском районе Кабардино-Балкарии были застрелены, после того как оказали вооруженное сопротивление, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября сотрудник полиции был обнаружен с огнестрельными и ножевыми ранениями в селе Атажукино Баксанского района. По данным МВД, погибший был участковым уполномоченным полиции межмуниципального отдела МВД России "Баксанский". Источники сообщили, что по подозрению в убийстве в розыск объявлен 26-летний житель села Атажукино.

По версии следствия, на полицейского напали два человека. Они нанесли ему не менее 18 ударов ножом, а потом застрелили его. В ходе обыска в домах подозреваемых были найдены емкости с селитрой, самодельное взрывное устройство, взрыватель и металлические предметы для использования в качестве поражающих элементов, проинформировало Следственного управление Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарии.

"Утром 4 октября на окраине селения Атажукино было установлено местонахождение подозреваемых. На предложение сдаться, они ответили огнем и были ликвидированы в ходе боестолкновения", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

По данным Следкома, убитые подозревались по нескольким статьям, в том числе о незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия и боеприпасов. О личностях убитых ведомство не сообщает.

Ранее источник, заявив об одном подозреваемом в убийстве, сказал, что тот был участником недавних беспорядков в Кенделене.

Новости о противостоянии у селения Кенделен собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кенделен: битва за историю".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов.

Примечание:

"Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Москве", "Московские силовики отвергли связь убитого выходца из Кабардино-Балкарии с боевиками", "Уроженец Кабардино-Балкарии убит при нападении на полицейских в Москве".

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