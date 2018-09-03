Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Москве

03 сентября 2018, 18:33

Убийство полицейского на станции метро "Курская" в Москве стало третьим за шесть недель нападением на сотрудников МВД в столице. В двух предыдущих случаях силовики назвали нападавшими уроженцев Северного Кавказа, в этот раз подозреваемый оказался выходцем из Киргизии.

Как писал "Кавказский узел", за последние шесть недель в Москве было совершено два нападения на полицейских. По подозрению в нападении с ножом на полицейского у посольства Словакии 27 июля был задержан 18-летний уроженец чеченского села Ведено. 23 августа московские полицейские, дежурившие у посольства Чили и посольства Габона, застрелили 31-летнего уроженца Кабардино-Балкарии, который открыл по ним стрельбу из травматического пистолета.

Два нападения на московских полицейских произошли в течение одного месяца и имеют общие черты. В обоих случаях нападавшие действовали в одиночку, оба инцидента произошли в центре Москвы вблизи дипломатических учреждений. При этом уроженец Чечни на допросе объяснил свои действия неприязнью к силовикам, указав, что некоторое время назад его избили патрульные. Уроженец Кабардино-Балкарии, по данным силовиков, не был связан с вооруженным подпольем или криминалом. "Кавказский узел" обобщил видео этих двух нападений.

Убитый сотрудник полиции был найден в подсобном помещении на станции метро "Курская" в Москве поздно вечером 2 сентября. Полицейский, которому выстрелили в голову, незадолго до убийства остановил некоего мужчину для проверки документов, сообщило сегодня следствие.

Вероятный подозреваемый установлен, задержан и проверяется на причастность к преступлению. Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции).

23-летний сержант полиции был убит в туалете на станции метро, где вместе с ним находился остановленный им мужчина. Задержанный мужчина приехал в Москву из Оренбурга и ранее не был судим, сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах РИА "Новости".

Задержанный - уроженец Киргизии. Он проходил военную подготовку и принимал участие в локальных конфликтах на родине, затем жил в Оренбурге, где получил российское гражданство, после чего перебрался в Москву, указывает со ссылкой на собственные источники "МК".

Главным свидетелем является уборщица станции, которая услышала со стороны служебного туалета громкий хлопок и увидела мужчину, который сразу после этого выбежал из туалета. При этом на записях камер видеонаблюдения видно, что мужчина не спешил скрыться, а достаточно долго что-то объяснял уборщице, указывая на двери туалета. После разговора с мужчиной она заглянула в туалет и убежала, бросив на пол инвентарь для уборки, а мужчина тем временем сел в поезд и уехал, следует из фрагментов видео, опубликованных Telegram-каналом Mash.

По данным источника, задержанный мужчина отрицает свою причастность к убийству. На опубликованном видео допроса он рассказывает, что услышал выстрел внутри помещения туалета, стоя у дверей, заглянул внутрь и увидел сотрудника полиции, который уже лежал на полу.

Следствие пока не называет предположительных мотивов убийства и версий. Также не указывается, усматривают ли следователи в произошедшем связь с двумя предыдущими инцидентами.