Московские силовики отвергли связь убитого выходца из Кабардино-Балкарии с боевиками

24 августа 2018, 14:04

Застреленный при нападении на московских полицейских уроженец Кабардино-Балкарии не был связан с вооруженным подпольем или криминалом, заявили сегодня источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", полицейские 23 августа в центре Москвы застрелили 31-летнего уроженца Кабардино-Балкарии. По информации силовиков, мужчина в переулке Сивцев Вражек беспричинно начал стрелять в полицейских. По информации источников, нападавший был опознан как 31-летний уроженец Баксанского района Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев.

Следственный комитет России 23 августа на своем канале YouTube разместил видео с названием "Вооружённое нападение на полицейских в Москве". На видеозаписи двое одетых в форму мужчин идут по тротуару и внезапно бросаются за припаркованный автомобиль. В кадре появляется молодой человек в джинсах, футболке и с сумкой через плечо, стреляющий в мужчин. Он не прячется, спокойно идет, стреляя, при этом сотрудников полиции в кадре не видно. В какой-то момент нападающий бросается бежать, но почти сразу падает лицом вниз.

Ренат Кунашев, открывший накануне вечером стрельбу в центре Москвы и убитый ответным огнем полиции, ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов, со ссылкой на осведомленный источник сообщает сегодня "Интерфакс".

"Установлено, что Кунашев на учете не состоит, к уголовной ответственности ранее не привлекался", - пояснил он.

По его словам, у следствия также нет данных о связях Кунашева с вооруженным подпольем или экстремистскими организациями. "Установить причины произошедшего сейчас все еще крайне затруднительно", - сообщил осведомленный источник.

Он также отметил, что Кунашев исповедовал ислам, об этом стало известно как из его аккаунтов в социальных сетях, так и из показаний знакомых.

Нападавший использовал пневматическое оружие

Правоохранительные органы уточнили тип оружия, из которого был открыт огонь по полицейским в центре Москвы, заявил источник в силовых структурах.

"Установлено, что 23 августа в 19:50 мск по адресу: переулок Сивцев Вражек, д.43, уроженец Кабардино-Балкарии Кунашев Ринат беспричинно из пневматического оружия 10 раз выстрелил в сторону сотрудников МВД, в результате чего старший лейтенант полиции получил ранение левого бедра", - цитирует сегодня правоохранителя ТАСС.

Полицейские, на которых было совершено нападение, возвращались с постов у посольств Чили и Габона, рассказал источник в правоохранительных органах Москвы. "В момент нападения полицейские в форме следовали с постов в Денежном переулке у посольства Чили и посольства Габонской Республики", - пояснил он.

По данным источника, сотрудники произвели предупредительный выстрел вверх, после чего открыли огонь на поражение, ранив нападавшего в грудь и голову, сообщает РИА "Новости".

По данным на 14.00 мск 24 августа на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, нет подтверждения информации, озвученной источниками. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По версии следствия, 23 августа 2018 года вечером мужчина, двигаясь по переулку Сивцев Вражек в городе Москве, беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, проходивших мимо, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей. В ответ на противоправные действия мужчины сотрудники полиции применили табельное оружие", - отмечается в сообщении от 23 августа, размещенном на сайте Следкома.