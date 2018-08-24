Сотрудник полиции. Фото http://www.riadagestan.ru/

24 августа 2018, 00:55

Уроженец Кабардино-Балкарии убит при нападении на полицейских в Москве

Полицейские в Москве застрелили 31-летнего уроженца Кабардино-Балкарии, который обстрелял их из травматического пистолета.

Инцидент произошел вечером 23 августа в центре Москвы. По информации силовиков, мужчина в переулке Сивцев Вражек беспричинно начал стрелять в полицейских, которые находились на службе у здания посольства Камбоджи.

В результате стрельбы пострадал один из полицейских, ему потребовалась помощь врачей. Правоохранители применили табельное оружие, ранив нападавшего, сообщил "Интерфакс".

Мужчина был доставлен в больницу, где позднее скончался. По информации источников, это 31-летний уроженец Баксанского района Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев. "Он скончался от огнестрельного ранения в голову", - приводит слова источника в правоохранительных органах ТАСС.

Как отмечают источники, мужчина в момент нападения мог находиться под действием психоактивных веществ. Силовики исключили связь между этим инцидентом и серией атак на полицейских в Чечне 20 августа.

Нападения были совершены в Шалинском районе Чечни и в Грозном. По данным силовиков, четверо из пяти нападавших были убиты, а пятый получил ранение при неудачной попытке самоподрыва и позднее умер в больнице. Запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за эти атаки.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителей (317 УК РФ).

Примечание:

"Пользователи соцсетей связали атаку подростков на силовиков в Чечне со смертью Темирханова", "Суд арестовал уроженца Чечни за нападение на московского полицейского", "Уроженец Чечни объяснил нападение на полицейского ненавистью".

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