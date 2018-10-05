05 октября 2018, 02:00
Город Курчалой появился в Чечне
Парламент Чечни принял решение о преобразовании сельского поселения Курчалой в город.
Как сообщал "Кавказский узел", что 20 июня совет депутатов Курчалоевского района Чечни утвердил в должности руководителя администрации муниципалитета племянника главы республики Рамзана Кадырова Хамзата. Это произошло спустя неделю после открытия в Курчалое поселка для жителей, переселенных из центра села.
Депутаты поддержали закон о преобразовании Курчалоя в город "в первом и во втором чтениях единогласным решение", сообщается 4 октября на сайте парламента Чечни.
Курчалой является административным центром Курчалоевского района, расположен в 33 км юго-восточнее Грозного. По данным на январь 2018 года, в нем проживает более 25 000 человек, информирует агентство "Чечня сегодня".
Курчалоевский район с населением более 122 000 жителей является одним из самых крупных муниципалитетов республики, куда входит и родовое село Кадыровых – Хоси-Юрт (Центарой).
"Новый поселок в Курчалое открыт для переселенных из центра жителей", "Близкие осужденных курчалоевцев открестились от призывов к митингу", "Племянник Кадырова возглавил Курчалоевский район Чечни".
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05 октября 2018, 02:00
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Город Курчалой появился в Чечне
Парламент Чечни принял решение о преобразовании сельского поселения Курчалой в город.
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