Город Курчалой появился в Чечне

05 октября 2018, 02:00

Парламент Чечни принял решение о преобразовании сельского поселения Курчалой в город.

Как сообщал "Кавказский узел", что 20 июня совет депутатов Курчалоевского района Чечни утвердил в должности руководителя администрации муниципалитета племянника главы республики Рамзана Кадырова Хамзата. Это произошло спустя неделю после открытия в Курчалое поселка для жителей, переселенных из центра села.

Депутаты поддержали закон о преобразовании Курчалоя в город "в первом и во втором чтениях единогласным решение", сообщается 4 октября на сайте парламента Чечни.

Курчалой является административным центром Курчалоевского района, расположен в 33 км юго-восточнее Грозного. По данным на январь 2018 года, в нем проживает более 25 000 человек, информирует агентство "Чечня сегодня".

Курчалоевский район с населением более 122 000 жителей является одним из самых крупных муниципалитетов республики, куда входит и родовое село Кадыровых – Хоси-Юрт (Центарой).