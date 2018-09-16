Близкие осужденных курчалоевцев открестились от призывов к митингу

16 сентября 2018, 13:33

Родственники осужденных жителей Курчалоевского района в эфире республиканского ТВ раскритиковали авторов призыва выйти на митинг в поддержку осужденных. Меры безопасности в Грозном сегодня усилены, провести акцию протеста не удастся, считают горожане.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября жители Чечни сообщили о суровых приговорах 14 молодым людям за терроризм. Вечером 13 сентября в социальных сетях распространилось сообщение с призывом выйти на митинг в знак протеста против этих приговоров. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни не исключили, что этот призыв может быть провокацией властей для выявления несогласных.

Молодые люди, задержанные в Курчалоевском районе Чечни в январе 2017 года, были осуждены на сроки от 9,5 до 10,5 года. Близкие осужденных верили обещаниям силовиков и не предавали дело огласке в надежде на мягкие приговоры, пояснили "Кавказскому узлу" их родственники. Вечером 13 сентября члены семей троих осужденных заявили в эфире телеканала "Грозный", что считают приговоры оправданными.

Новый телесюжет с участием членов семей осужденных был показан вечером 15 сентября в новостях ЧГТРК «Грозный». Сюжет начался с фрагмента предыдущего материала о приговоре 14 курчалоевцам - зрителям вновь показали кадры, на которых родственники нескольких молодых людей публично признали их вину, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Новый сюжет был посвящен призыву провести митинг в Грозном 16 сентября. Тележурналист зачитал фрагмент сообщения с призывом, предположив, что его написал «школьник с плохой успеваемостью». Затем последовали выступления четверых пожилых мужчин, которые назвали себя близкими осужденных молодых людей. Личные данные спикеров в сюжете приведены не были.

Все четверо мужчин заявили, что они не имеют отношения к призыву на митинг и выступают против проведения этой акции. «Тот кто идет (на митинг) ради нас, может оставаться дома, нам это не нужно», - заявил первый из мужчин. «Мы ничего не писали, кто отправил (сообщение) не знаю. Мы не писали», - подчеркнул второй мужчина.

Третий из мужчин вновь выступил с признанием вины осужденных. «Они осуждены, их посадили по закону», - сказал он. «Ребят посадили, признав виновными. Мы насчет митинга ничего не знаем. Это не мы (распространили сообщение). <...> Не следует брать на себя чужую проблему. Мне и моим (близким) это не нужно», - сообщил четвертый мужчина, слова всех четверых перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Затем тележурналист в кадре назвал имя отца одного из осужденных, Адама Асуханова. «Никаких их интересов рассылка о митинге не касается, заявил отец одного из осужденных. Кто-то преследует свои цели, либо просто развлекается. Адам Асуханов просит об одном – оставить их в покое», - сообщил автор сюжета.

Сам Адам Асуханов заявил в кадре, что ему "никакой митинг не нужен". «Это мой сын, что бы он там ни сделал. У меня есть и другие дети, но чтобы они писали или звали (на митинг), я не слышал. Уследить за тем, что делают (посторонние) люди, я не могу. Есть такие, кто этому радуется, кто сделал из этого работу. Для меня это проблема, если говорить как есть. Мне никакой митинг не нужен. <...> Из-за меня или чтобы мне помочь, делать (митинг) не надо. Оставьте меня (в покое), занимайтесь своим делом. Они занимаются (этими призывами), чтобы себе или имя сделать, или выгоду извлечь», - сказал Адам Асуханов, чьи слова перевел с чеченского корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" не может утверждать, что родственники осужденных были принуждены выступить в эфире республиканского телеканала. Однако 5 августа жительница Грозненского района, которая сообщила в WhatsApp о попытке похищения ребенка на улице, также была показана в эфире республиканского ТВ и объяснила "эмоциями" свой поступок, а 14 сентября в аналогичной ситуации публичные извинения в телеэфире принесла жительница Гудермесского района.

Жители Чечни усомнились в перспективах митинга

Республиканские власти и силовики обеспокоены общественным резонансом в связи с приговором жителям Курчалоевского района, предполагают жители Чечни.

Новый репортаж на эту тему свидетельствует о том, что власти не допустят проведения какой-либо акции протеста, уверен бывший работник одного из республиканских ведомств Лечи. «Этот призыв на митинг протеста, очевидно, всерьез обеспокоил власти. Тема находится на контроле, это подтверждает вчерашний репортаж. Я очень сомневаюсь в том, что в Грозном будет митинг или иная акция протеста, власти этого не допустят», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Местная активистка Марина назвала ожидаемыми заявления родственников осужденных о призыве на митинг. «Родственники этих осужденных парней говорят о своей непричастности к обращению с призывом выйти на митинг, это было вполне ожидаемо. Им действительно не нужны новые проблемы. До этого братья осужденных говорили, что этих парней осудили справедливо, теперь отцы говорят, что никакие протесты не нужны. Иного в сегодняшней ситуации и быть не могло», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Грозного уверены, что призыв собраться сегодня на митинг в Грозном не приведет к акции протеста. «Не будет никакого митинга, я в этом уверен на все 100 процентов. Не та сегодня ситуация, и люди не те», - сказал местный житель Абу корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня в Грозном отмечается День чеченской женщины, поэтому планы провести в городе акцию без согласования с властями выглядят сомнительно, отметил студент грозненского вуза Ислам. «В центре практически на всех крупных площадках идет ремонт и реставрация, плюс сегодня отмечается День чеченской женщины. Вроде бы будет какое-то большое мероприятие в парке у комплекса «Грозный-сити». Я не думаю, что какой-то протест будет», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

День чеченской женщины - ежегодный праздник, отмечаемый в Чечне в третье воскресенье сентября. Праздник был учрежден в 2009 году указом главы республики Рамзана Кадырова "в целях усиления роли чеченской женщины в жизни общества", говорится в справке, опубликованной на сайте "Чечня сегодня".

По случаю празднования Дня чеченской женщины в Цветочном парке у комплекса «Грозный-сити» сегодня пройдет масштабное культурно-массовое мероприятие, сообщил представитель мэрии Грозного корреспонденту "Кавказского узла".

В связи с праздничными мероприятиями в Грозном и других городах Чечни сегодня усилены меры безопасности, сообщил сотрудник республиканского МВД корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".