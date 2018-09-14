Призыв на акцию протеста вызвал опасения у жителей Чечни

14 сентября 2018, 21:16

Сообщения с призывом выйти в Грозном на митинг против приговоров 14 осужденным за терроризм жителям Курчалоевского района распространились в соцсетях и мессенджерах. Призыв может быть провокацией властей для выявления несогласных, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября жители Чечни сообщили о суровых приговорах 14 молодым людям за терроризм. Молодые люди, задержанные в Курчалоевском районе Чечни в январе 2017 года, были осуждены на сроки от 9,5 до 10,5 года. Близкие осужденных верили обещаниям силовиков и не предавали дело огласке в надежде на мягкие приговоры, пояснили "Кавказскому узлу" их родственники. Вечером 13 сентября члены семей троих осужденных заявили в эфире телеканала "Грозный", что считают приговоры оправданными.

Сообщение о приговорах 14 молодым людям из Курчалоевского района поступило вечером 12 сентября на SMS-сервис "Кавказского узла". На видеозаписях, распространившихся в WhatsApp, родственники и близкие осужденных, собравшиеся у здания суда, высказывают возмущение приговорами: женщины плачут, а мужчины бегут за выезжающим с территории суда автозаком, стуча по его кузову. Отметим, что сведения о возрасте осужденных и о сроках, к которым они приговорены, носят обрывочный характер.

Анонимное обращение с призывом выйти на акцию протеста в Грозном в один из последних дней текущей недели распространялось среди пользователей социальных сетей в Чечне вечером 13 сентября и сегодня утром. Автор обращения призвал жителей республики выразить протест в связи с несправедливым, по его мнению, приговором 14 жителям Курчалоевского района, сопроводив призыв просьбой разослать его знакомым и контактам, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В нескольких группах WhatsApp, где призыв на митинг получил распространение, жители Чечни высказали сомнения, что на него откликнутся многие люди. "Будут ли люди?", - задал вопрос в группе один из пользователей. "Вряд ли будут", - ответил ему другой участник группы. "Никто не пойдет. Не посмеют", - написал еще один пользователь, комментируя диалог.

"По социальным сетям идет активная рассылка с призывом выйти на митинг <...> как мы все понимаем, мероприятие несогласованное и вряд ли кадыровская власть будет в восторге от этой идеи. Они сделают все возможное, что бы не допустить этого. Единственный шанс на успех, это критическое количество людей, как в случае с похоронами Юсуфа Темирханова", - написал блогер Тумсо Абдурахманов поздно вечером 13 сентября на своей странице в Facebook.

После известия о смерти Юсупа Темирханова, осужденного за убийство Юрия Буданова, в село Гелдаган съехались десятки тысяч людей, желающих принять участие в поминках. Темирханов был похоронен 4 августа, а траурные мероприятия в память о нем завершились 6 августа. 7 августа власти Чечни организовали собственные поминки по Темирханову, на них пришло значительно меньше людей, сообщили местные жители. Они сочли пиаром властей посещение траура по Темирханову.

Жители Чечни, опрошенные "Кавказским узлом", не исключили, что призыв выйти на митинг в Грозном может быть провокацией силовиков. Они также сочли, что на призыв откликнется крайне малое количество людей.

"Людей, даже если они придут, будет очень мало. <...> [Их] в лучшем случае разгонят, а в худшем [еще и предъявят обвинение] в попытке силой сменить власть», - сказал грозненец Алихан корреспонденту "Кавказского узла".

Митинг никак не поможет облегчить судьбу осужденных молодых людей из Курчалоевского района, отметил сотрудник одного из республиканских ведомств Умар.

«Я не верю, что этот митинг будет. Наше общество сейчас полностью дезориентировано, оно стало аполитичным, каждый озабочен исключительно своими проблемами. <...> Это пустые разговоры и призывы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сообщение с призывом выйти на митинг может быть провокацией властей, которые намерены выявить несогласных и демонстративно наказать, предположил грозненец Зайнди.

«Власти знают, что народ недоволен <...>, они хотят продемонстрировать свою силу и решимость, как это было недавно на митингах в Петербурге и Москве. Могли запустить эту информацию, чтобы выявить наиболее недовольных и демонстративно наказать тех, кто осмелится протестовать», - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

В августе 2017 года жители грозненского поселка Красная Турбина выступили в защиту своих односельчан Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которые были задержаны после нападения боевиков на Грозный в декабре 2016 года и заявили о пытках. 18 августа силовики организовали для жителей поселка акцию массового покаяния в Грозном, однако достоверных свидетельств того, что она состоялась в запланированном виде, нет, говорится в материале "Кавказского узла" "Покаяние по-чеченски: бунт и пытки сельчан Красной Турбины". Тарамов и Тазбиев получили по пять лет строгого режима, впоследствии срок заключения для них сократили до трех лет.

Представители мэрии Грозного не получали обращений о проведении в указанный авторами призыва день акции протеста, сообщил представитель городской администрации корреспонденту "Кавказского узла".

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