Родственники осужденных курчалоевцев публично признали их вину

14 сентября 2018, 10:45

Члены семей трех из 14 осужденных за терроризм жителей Курчалоевского района в эфире республиканского ТВ попросили не распространять видео, на которых родственники с негодованием отреагировали на приговор суда.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября жители Чечни сообщили о суровых приговорах 14 молодым людям за терроризм. Молодые люди были осуждены на сроки от 9,5 до 10,5 года. Распространенные в WhatsApp видеозаписи, сделанные у суда, вызвали обсуждение в Чечне. На видео родственники и близкие осужденных, собравшиеся у здания суда, высказывают возмущение приговорами. Члены семей осужденных поверили обещаниям силовиков и не придавали дело огласке в надежде на мягкие приговоры, пояснили "Кавказскому узлу" родственники осужденных.

Сообщение о приговорах 14 молодым людям из Курчалоевского района поступило вечером 12 сентября на SMS-сервис "Кавказского узла". "В течение примерно полутора лет, пока шло следствие, родственники ни разу не смогли получить свидание с осужденными", - говорится в сообщении. "Кавказский узел" не располагает подтверждением информации о том, где содержались молодые люди до вынесения приговора, и были ли они помещены в СИЗО. Отметим, что сведения о возрасте осужденных и о сроках, к которым они приговорены, носят обрывочный характер.

13 сентября видеоролики с плачущими родственниками осужденных вновь были распространены в WhatsApp. В комментариях к видео пользователи мессенджера сообщили, что осуждены несовершеннолетние. "Забирают детей из школы, сразу дают по 10 лет, 15 лет тюремного срока детям школьного возраста по 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 лет", - привел комментарий одного из пользователей корреспондент "Кавказского узла".

После этого в ночных новостях телеканала "Грозный" был показан сюжет, в котором замначальника ОВД Курчалоевского района Турпал Мирзаев опроверг эту информацию. "То, что задерживались [люди] школьного возраста, не соответствует действительности, так как была задержана еще в начале года группа из 14 человек, и самый молодой из них – 1998 года рождения", - сказал он в телесюжете, размещенном также 13 сентября на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный".

Авторы сюжета уточнили, что эти люди были задержаны в начале 2017 года.

Родственники осужденных не считают их невиновными, заявили авторы телесюжета. В подтверждение этой версии в сюжете были показаны братья троих из 14 осужденных. Все трое говорили на чеченском языке, их слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Среди них (осужденных) есть мой брат. Ему дали срок за совершенное им деяние. В таких случаях [около здания суда] бывает много сторонних людей, за всеми не уследишь. Там было много незнакомых (нам) людей. Я думаю, они это сделали (съемку и рассылку видеороликов). Сделали эту съемку, чтобы устроить провокацию", - заявил в эфире ЧГТРК Сулим Шовхалов.

Брат другого осужденного, Турпал-Али Абуев, рассказал, что перед оглашением приговора у здания суда собрались родственники, знакомые и родители. "Непонятно, кто снимал и распространил это (видео). Это большое зло. Их (осужденных) посадили за (совершенные) преступления. Просьба к тем, кто распространяет (ролики), не делать этого. Там (в числе осужденных) мой брат. Он самый младший (из них), ему 20 лет. Он не школьник", - сказал в телесюжете Абуев.

Брат еще одного осужденного, Адам Эдилханов, обратился к зрителям телеканала "Грозный" с призывом не распространять видеоролики. "Я знаю, как его задержали. Эти ребята задержаны по своей (собственной) вине. Власть их остановила. Тех, кто распространяет (видеоролики), просил бы этого не делать... Там были люди, которых мы до этого в суде не видели, были незнакомые люди. Из наших никто это не снимал и не распространял. Нет 12-летних детей. Мой брат – 1989 года рождения. То, что задержали школьников, неправда. По закону и задержали, и осудили", - рассказал он.

"Кавказский узел" не может утверждать, что родственники осужденных были принуждены выступить в эфире республиканского телеканала. Однако ранее, 5 августа, жительница Чечни, которая сообщила в WhatsApp о попытке похищения ребенка на улице, также была показана в эфире республиканского ТВ и объяснила "эмоциями" свой поступок.

WhatsApp "давно стал платформой для сплетен", а последствия распространения непроверенной информации в мессенджерах – это "лишняя паника, за которую придется отвечать перед народом и законом", пояснили тогда авторы телесюжета ЧГТРК "Грозный".

Кроме того, жители Чечни много раз публично отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес власти. Один из первых случаев принуждения критиков власти к извинениям произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал главу Чечни, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики.